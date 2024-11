Alighanem alaposan meglepte nagy nevű török ellenfelét a Fino Kaposvár alakulata; végig lelkesen és elszántak küzdöttek, nem volt elveszett labda, s mondhatni végig vezetve hozták a nyitó játszmát. Baróti Árpád és Boldizsár Péter folyamatosan tűz alatt tartotta a Galatasaray térfelét. A lehető legjobbkor jött Hubicska Partik egymás utáni két villámgyors ásza, a szettet pedig a csereként érkezett kínai Yang Pao-csi zárta le.

Talán a Galatasaray-szurkolósereget is meglepte a remek hazai kezdés.

A második felvonásban is csak ámultunk-bámultunk és szorgosan csapkodtuk a két tenyerünket, lévén tovább folytatódott a kaposvári csoda az Arénában. Most az ugyancsak csereként pályára lépett Iván Bence kínálta meg kétszer is az ellent ásszal, Baróti Árpád pedig külön csatát vívott a Galatasaray francia légiósával, a kétszeres olimpiai bajnok Jean Patryval. Felváltva vezetett a két csapat, de egyik fél sem tudott jelentősebb előnyt kiharcolni. 23–23-nál jártak a csapatok, amikor a házigazda kaposváriak váltottak. A játszma végszavát a Fino karmesterének, Magyar Bálintnak a parádés megoldása jelentette.

A folytatásban aztán szerepet cserélt egymással a két társaság; úgy tűnt, hogy felőrölték az erejüket a hazaiak. Most végig a törökök irányították a mérkőzést, az ő a akaratuk érvényesült a pályán; nem csoda, hogy közben megjött az amúgy népes Galatasaray-szurkolósereg hangja. A negyedik játékrészben is a végig vezető vendégek uralták a játékot. A különbség csupán annyi volt az előző játszmához képest, hogy most négy ponttal többet gyűjtöttünk.