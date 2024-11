Szoros első játékrész után a második félidőben mutatott teljesítményével magabiztos, hétgólos győzelmet aratott Debrecenben Bakó Botond együttese. A találkozón extraklasszis teljesítményt nyújtott Csapó Kincső, a sérülése után nemrégiben visszatérő kapus csereként érkezett a második harminc percre és tizenegy lövésből nyolcat hárított, ami egészen elképesztő 73 százalékos védési hatékonyságot jelentett, míg Szabó Aida 7 góllal a mezőnylegeredményesebb játéksa volt.

NEKA | Csapatkép a debreceni győzelem után

DVSC SCHAEFFLER–NEKA 20–27 (12–12)

Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 150 néző. Vezette: Dulai Ádám, Pisák Bence Károly.

DVSC SCHAEFFLER: Lakatos – Kiss Cs. 3, Kelemen 1, Csamangó 3, Fodor 3 (2) , Petruska 1, Véninger 1. Csere: Demjén (kapus), Balogh R. 2 (1), Hermann 2, Tóth R., Baranyai 3, Sipos A., Tóth F., Varga K. 1. Vezetőedző: Kudor Kitti.

NEKA: Torda – Katona, Molnár R. 1, Szabó A. 7 (3), Győri 4, Panyi 5, Berei 1 (1). Csere: Csapó, Hornyák (kapusok), Molnár F. 1, Kriston 4, Mórocz 2, Mihály 2, Farkas E. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteres: 4/3, illetve 7/4.

Kiállítás: 6 perc, illetve 10 perc.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–3, 12. perc: 5–5, 18. perc: 7–8, 24. perc: 9–10, 32. perc: 12ؘ–14, 41. perc: 12–17, 50. perc: 14–22, 58. perc: 18–25.

Mestermérleg

Bakó Botond: – Az első harminc percben, elsősorban támadásban, sokat hibáztunk, ezért is volt szorosabb az eredmény. Aztán a második félidőben nagyot javult a védekezésünk, és a kapusteljesítményünk, illetve azt kértem a szünetben a lányoktól, hogy koncentráljanak jobban, pláne a támadásbefejezéseknél. Ezt megfogadták, és a fordulás után, 17-18 perc alatt kilenc góllal elhúztunk. Összességében megérdemelten nyertünk és az is pozitívum volt, hogy mindenki viszonylag sokat játszott és a hiányzóinkat is jól tudtuk pótolni.

Játékos szemmel

Molnár Fruzsina: – Sokat készültünk a mérkőzésre, ami meglátszott a játékunkon. Az első félidőben sok helyzetet elrontottunk, de ezt ki tudtuk javítani a védelmünkkel. A második játékrészt jól kezdtük, és értékesítettük a ziccereinket, így el tudtunk lépni az ellenféltől.