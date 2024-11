A pointfighting szabályrendszerben három magyar is győzni tudott. Az 57 kilogrammban a fiatal Hammer Máté diadalmaskodott. Nagyszerűen tért vissza eredeti sportágához, a kick-boxhoz a korábbi sokszoros világ- és Európa-bajnok Veres Roland, aki az elmúlt években ökölvívásban jeleskedett, ahol Eb-bronzig jutott. A 63 kilós magyar kiválóság több év kihagyás után Athénban újabb arannyal jelezte, hogy nem felejtett el kick-boxolni. És győzött a 74 kg-ban Bálint Martin is, aki tavaly az Európa Játékokon is felállhatott a dobogó legfelső fokára.

Fotó: Tóth Péter

Light-contactban a 84 kg-os Szmolek Emánuel, illetve a nőknél az 55 kilós Kovács Laura Fanni újabb Európa-bajnoki győzelemmel bizonyították, hogy stabilan a világ élmezőnyébe tartoznak.

A tatamis sikerek mellett a ringben is összejött egy aranyérem: Melis Bálint a K1 szabályrendszer 57 kilogrammos súlycsoportjában tudott győzni.

Mindezeken kívül ezüstérmet szerzett pointfightingban Busa Andrea, Haider Katrin, Zajácz Bence, akárcsak kick-lightban Veszelovszki Péter és Szmolek Emánuel. A ringben pedig bronzéremig jutott a full-contactos Tóth Anna és a nemrégiben a magyar válogatotthoz igazolt, eddig szerb színekben szerepelt kétszeres világbajnok Kéri Valentina.