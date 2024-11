Neves szakemberek érkeztek csütörtökön a desedai csónakházhoz, ugyanis a kétszeres olimpiai bronzérmes kenus, Zala György, mint erőnléti tréner több olimpiai bajnok sportoló felkészítésében is részt vett, s vesz is a mai napig, míg a négyszeres világbajnok kenus, Hüttner Csaba, aki kenus pályafutása során csapathajóban négy világ- és egy Európa-bajnoki címet szerzett, 2016-ban nevezték ki a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitányi posztjára, így két olimpiai ciklus is fűződik a nevéhez, a legutóbbit a magyar válogatott hét éremmel, négy ezüsttel és három bronzzal zárta.

Hüttner Csaba is előadást tartott Kaposváron

Fotó: Muzslay Péter

– A vidéki egyesületek mindig is hatalmas bázisai voltak a magyar kajak-kenu sportnak, ennek is köszönhetően vagyunk ennyire erősek hazai, illetve nemzetközi viszonylatban is. A kaposvári egyesületnek is folyamatosan szállítja az eredményeket, bár jobbára a maraton szakágban, de számunkra ez ugyanannyira fontos, mint a síkvíz – mondta kaposvári előadása előtt Hüttner Csaba, aki hozzátette: előadásának egyik részét az teszi ki, hogy milyen trendek uralkodnak az 500 méteres versenyekre való felkészítésben, s ezt miként tudják kamatoztatni az utánpótlásban.

Az utánpótlás helyzetéről is szót ejtett Hüttner Csaba

Zala György egyesben a barcelonai, illetve az atlantai olimpián is bronzérmet szerzett kenu egyesben, 1000 méteren, míg négyes hajóban két világbajnoki, illetve egy Európa-bajnoki aranyérem szerepel a neve mellett. Erőnléti edzőként viszont még ennél is több sikert tud felmutatni, hiszen három olimpiai arany-, négy ezüst- és három bronzérem megszületésében van valamilyen szintű részesedése. Az olimpikonok közül persze a legsikeresebb Milák Kristóf, aki Tokióban és Párizsban is szerzett egy arany-, illetve egy ezüstérmet. Zala György eddig egy tucat sportág, a karate, az atlétika, a kézilabda, a vívás, a kajak-kenu, az úszás, a vízilabda, a szinkronúszás, a motorsport, az evezés, a labdarúgás és az ökölvívás szereplőit készítette fel.

Csaba András, a Kammerer Zoltán regionális Akadémia menedzsere nyitotta meg a kaposvári előadást

Fotó: Muzslay Péter



– Sok változáson megy át jelenleg a sportág és a szakma, minden téren – mondta Csaba András, a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia menedzsere. – Ezen a rendezvényen kiemelten az utánpótlással foglalkoztunk, hiszen egy oktatási hetet tart a szövetség a hat regionális akadémiával közreműködésével. Kaposvárra, a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia egyesületeinek edzőit, vezetőit, szakembereit vártuk. A helyi egyesület régóta tagja a szövetségnek, az utánpótlás-nevelésben, illetve nemzetközi szinten is jó eredményeket ér el.