Az NB/I. B Piros csoport hetedik fordulóját 18 órakor kezdik meg Paár Márkék. Ugyan a bajnokság szempontjából szabad hetes volt a hatodik fordulóban a Kometa Kaposvári KK, de nem maradtak mérkőzés nélkül a szurkolók, mivel a Hepp Kupában játszott a csapat Nagykanizsán. Azon a találkozón a hiányzók között volt Paár Márk, aki egy kisebb orvosi beavatkozás miatt kényszerült néhány nap pihenőre.

– Pár napot muszáj volt kihagynom, de fizikálisan teljesen rendben érzem magam – árulta el Paár Márk, aki remek októbert zárt. A zöld-fehérek saját nevelésű kosarasa 12,4 pontot és 16 VAL-t átlagolt az első öt összecsapáson. – A csapatnak is szerintem jól ment a felkészülés a héten, mindenki odateszi magát az edzéseken és készülünk, ahogy az eddigi meccsekre is – mondta a Kaposvár bedobója.

A Fót pozitív mérleggel rajtolt, hiszen három győzelmük és két vereségük van, mellyel a tabella 6. helyén állnak. Luka Markovic korábbi csapata legutóbb a Vasas Akadémia vendégeként maradt alul egy szorosabb mérkőzésen 64–58 arányban.

– Idegenben mindegyik meccs nehezebb. Most is erre készülünk, hogy egy nehéz mérkőzésre megyünk majd Fótra, de reméljük, hogy győzelemmel tudunk majd távozni. Ezzel együtt egy szoros, hajtós meccsre számítok – vélekedett Paár Márk. A fiatal tehetség elárulta azt is, mi lehet a győzelem kulcsa. – A gyorsindítást meg a kinti dobásokat próbáljuk elvenni ellenfelünktől majd. Ezekre fókuszálunk az edzéseken is – árulta el.

A kupamérkőzést is nézve ez már sorozatban a harmadik idegenbeli megmérettetése lesz a zöld-fehéreknek, akikre a fóti összecsapás után vár egy kis pihenő a meccsek tekintetében. Mint megírtuk a november 16-i haza bajnokit a Vasas Akadémia ellen november 27-én, szerdán 18 órakor pótolják a felek a Kaposvár Arénában, az utánpótlás csapat vasárnap 15 órától lép majd pályára a fóti fiatalok ellen.