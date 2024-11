MINIK (U13)

Tatabányán volt érdekelt a Csatos Zsolt vezette Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE III. osztályú mini (U13-as) csapata a II. osztályú tagságért kiírt osztályozón. A kaposváriak mindkét fellépésükön alulmaradtak sima 3–0-ra: előbb a Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémiától, majd a házigazda Tatabányai RSE „fehér” csapatától kaptak ki. Előbbi mérkőzés 48 percig tartott, utóbbi találkozó pedig egy perccel volt hosszabb.

Eredmények:

Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE 3–0 (16, 20, 10)

Tatabányai RSE „fehér”–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE 3–0 (19, 14, 14)

Fotó: Károly Sándor Áron/Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE III. osztályú mini (U13-as) csapata: Schludt Dorina (csapatkapitány), Harangozó Lara, Lenti Gréta, Scherer Noémi, Boros Tamara, Végh Johanna, Lengyel-Varga Gréta, Winner Hanna Nóra, Fazekas Lili Róza, Székely Hanga, Németh Karola, az edzőjük Csatos Zsolt.

SERDÜLŐK (U17)

Érden lépett pályára a Szabó Dávid és Szabó Tamás edzőpáros irányította Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga” II. osztályú serdülő (U17-es) együttese az I. osztályú tagságért kiírt osztályozón, de nem jártak sikerrel. Előbb a Szolnoki Sportcentrummal szemben maradtak alul három játszmás mérkőzésen 92 perc alatt, majd a házigazda érdi Delta „Tigrisek” Röplabda SE-től négy szettben 96 perc alatt. Az érdiek ellen nem játsz(hat)ott Lantos Luca, mivel az előző találkozón a Szolnok ellen a nyitó játszma közepén a bal térde megsérült.

Eredmények:

Szolnoki Sportcentrum–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga” 3–0 (20, 13, 24)

Delta „Tigrisek” Röplabda SE, Érd–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga” 3–1 (–23, 20, 15, 23).

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga” II. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Pabst Kamilla (csapatkapitány – liberó), Borhi Luca, Takács Luca, Dub Karina, Rádi Zoé Zóra, Lantos Luca, Závodny Dorka, Erdei Fanni, Szeghy Zanna, Nock Rebeka, Csatári Laura Panna, Török Tirza (liberó), az edzőik Szabó Dávid és Szabó Tamás.