A vasárnapi vármegyei rangadón már érezhető volt a feszültség, amely a lefújást követően tettlegességig fajult, egy siófoki szurkoló pedig fejsérülést szenvedett. Az eset kapcsán a BFC Siófok az alábbi közleményt adta ki:

A Kaposváron elszenvedett vereségünket egy további szomorú esemény árnyékolta be. Klubunk mélységes felháborodását fejezi ki a mérkőzés után történtek kapcsán. Mindenki számára köztudott a két szurkolótábor közötti ellentét. A hazai ultrák a mérkőzés kezdeténél a nyugati főlelátónál található egyik kapun vonultak be a szektorukba, aminek köszönhetően az elkülönítés megfelelő volt. A mérkőzés során a szektort elhagyva köpködték, szidták csapatunk sérült játékosát, masszőrét és orvosát, melyre a biztonsági cég nem reagált semmit.

A lefújást követően számunkra pedig elfogadhatatlan dolog történt: a hangosbemondó kérte a siófoki szurkolókat, hogy maradjanak a vendég szektorban, ami meg is történt. Köztudott volt, hogy szurkolói buszunk a stadion melletti parkolóban áll, ahova egy út vezet a keleti oldalon, a székház előtt. Mindezek ellenére a kaposvári szurkolók nem ott távoztak, ahol érkeztek. A székház előtti részen akartak elmenni, már ha szándékuk a távozás volt, ott, ahol a siófokiak vonultak a buszhoz.

Az egyik hazai ultra az öltözőfolyosóra is be akart jutni, és fenyegetően, megfélemlítően lépett fel az ott tartózkodó siófoki stábtagok felé, ütötte az üvegajtós átjárót, ami azonban szerencsére zárva volt. Egy-két perc múlva a székház előtt verekedés tört ki, melyet a rendőrség azóta vizsgál.

Az egyik szurkolónkat, aki nem mellesleg korábban utánpótlásunk és felnőtt csapatunk játékosa volt, egy személy eddig tisztázatlan milyen eszközzel úgy ütötte meg, hogy betörött a feje, majd a földre eső fiatalembert rúgások is érték. Az eset miatt azonnal mentőt kellett hívni, és szurkolónkat kórházba szállították. Állapotával kapcsolatban megtudtuk, hogy holnap korrekciós koponyaműtétre kerül sor, de várhatóan 1-2 napon belül hazaengedhetik.

Az atrocitást a helyszínen tartózkodó rendőrök gyorsan kezelni kezdték. Néhány biztonsági őr elkezdte visszaterelni a székház bejárata felé a kaposvári szurkolókat, ahol a csapat játékosai és stábtagjai is távoztak volna. A veszélyes helyzet miatt tájékoztatva lett mindenki, hogy aki elkészült, az épületben várakozzon.

Klubunk számára érthetetlen és felháborító, hogy bár az a rész már közterületnek minősül, a biztonságiak miért engedélyezték a kaposvári ultrák ezen az útvonalon történő távozását, ami miatt végül elkerülhetetlen lett a baj!

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel tegnap óta egyeztetünk a szomorú események miatt. Felszólítjuk a Kaposvári Rákóczi FC vezetőségét a történtekkel kapcsolatos írásbeli állásfoglalásra! Szurkolónknak mielőbbi jobbulást és teljes felépülést kívánunk!