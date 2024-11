Sűrű napok állnak a Kaposvári VK kiemelt utánpótlásbajnokságban szereplő csapatai mögött, ugyanis előbb a második fordulóból elhalasztott, KSI elleni mérkőzésüket pótolták, majd az ősi rivális Pécs ellen ugrottak medencébe a 11. fordulóból előrehozott bajnokin. A Csik Ferenc Versenyuszodában rendezett a találkozók azonban rosszul sikerültek a hazaiak számára. Az ifisták bár jól kezdtek a KSI ellen, de az első negyedet követően már részsikereket sem tudtak elérni, míg a Pécs ellen éppen a meccs vége sikerült jobban idősebb Berta József tanítványainak, de ez is kevés volt a szoros meccshez. A serdülők, ha a KSI-t nem is, de legalább a pécsieket megszorongatták, köszönhetően a Hegedüs ikrek négy góljának, de így is háromgólos vereséget szenvedtek. A legkisebb korosztály, a Prikidánovics Nándor irányította a gyermek csapat pedig mindkét alkalommal nagyarányú vereséget szenvedett. Így eddig nem alakul jól az idény a Kaposvári VK kiemelt bajnokságban szereplő együttesei számára, ugyanis még mind a három korosztályban pont nélkül állnak a tabellán.

Fiú, ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 2. forduló

Kaposvári VK–KSI 8–20 (3–3, 1–5, 2–7, 2–5)

A kaposvári gólszerzők: Schatz L 4, Somogyvári Á. 2, Vadas Á., Märcz P.

Fiú, serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 2. forduló

Kaposvári VK–KSI 5–20 (1–6, 1–2, 1–6, 2–6)

A kaposvári gólszerzők: Hegedüs Balázs 2, Hegedüs Barna, Szántó G., Hugó D.

Fiú, gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 2. forduló

Kaposvári VK–KSI 7–27 (1–7, 3–10, 2–5, 1–5)

A kaposvári gólszerzők: Csonka N. 4, Molnár V. 2, Tahin B.

Fiú, ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 11. forduló

Kaposvári VK–Pécsi Sportiskola 9–17 (1–3, 0–7, 4–4, 4–3)

A kaposvári gólszerzők: Schatz L. 4, Märcz P. 2, Hugó D. 2, Vadas Á.

Fiú, serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 11. forduló

Kaposvári VK–Pécsi Sportiskola 9–12 (2–3, 1–2, 3–3, 3–4)

A kaposvári gólszerzők: Hegedüs Balázs 3, Balikó Á. 2, Héra G. 2, Szalmás B. Hegedüs Barna.

Fiú, gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 11. forduló

Kaposvári VK–Pécsi Sportiskola 6–18 (1–4, 3–2, 2–6, 0–6)

A kaposvári gólszerzők: Tahin B. 2, Csonka N. 2, Földi Z., Vajay L.