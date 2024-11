Másfél hónap után játszott újra bajnoki mérkőzést a Csik Ferenc Versenyuszodában a Kaposvári VK, amely az előző körben legyőzte az UVSE gárdáját, így jó előjelekkel várta a Miskolc elleni összecsapást, amely bár miskolci góllal kezdődött, de ifjabb Berta József és Dőry Farkas gyorsan tett arról, hogy a KVK átvegye a vezetést.

A Kaposvári VK játékosa, ifjabb Berta József öt gólt dobott Fotóillusztráció: Andrássy Zoltán

A második negyed elején Surányi László tanítványai – Kósik Soma bravúrjainak is köszönhetően – fokozatosan növelték előnyöket. Ezt szerette volna megakadályozni Kemény Kristóf, a vendégek mestere, aki gyorsan magához is rendelte csapatát, hogy feltüzelje, azonban ebből nem gól, hanem végleg cserés kiállítás lett, Oltean Sebastian kiválása pedig érzékenyen érintette a Miskolcot. A KVK megérezte a vérszagot, s egy nyolc-nullás etapot produkálva már a második negyedben eldöntötte a három pont sorsát.

A fordulást követően kényelmes vízilabdával, pazar gólokat szerezve őrizte megnyugtató előnyét a Kaposvári VK, amely fejben talán már a szombaton, 17.00 órakor kezdődő Pécs elleni, ugyancsak hazai rangadóra is hangolt.

E.ON férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 10. forduló

Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC 17–7 (2–1, 8–1, 5–4, 2–1)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 200 néző. Vezette: Kovács S., Ercse N.

Kaposvári VK: Kósik – Juhász-Szelei (2), ifj. Berta J. (5), Fülöp (1), Hárai (1), Vindisch (1), Dőry (2). Csere: Szilágyi Á. (kapus), Pellei F. (1), Pellei K. (2), Baj, Besenyei (2), Bede, Vörös. Vezetőedző: Surányi László.

PannErgy-Miskolci VLC: Grieszbacher – Tőzsér, Várkonyi (3), G. Rossi (1), Oltean, Hegedűs B. (1), Smitula. Csere: Karsai (kapus), Vismeg B. (1), Blazevic, Mészáros B. (1), Almási, Bikki-Petró. Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Gól, emberelőnyből: 13/7, illetve 9/2.

Gól, ötméteresből: 1/0, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével: Oltean (12. p.).

Kipontozódott: Vörös (24. p.), illetve Tőzsér (18. p.).