Két győzelemmel a háta mögött várta a PVSK elleni rangadót a Kaposvári VK, amely szeretett volna továbbra is a győztes úton maradni, még úgy is, hogy a baranyaiak viszonylag gyorsan megszerezték a vezetést. Surányi László tanítványai ettől egy kicsit kapkodva vízilabdáztak, viszont még így is megfordították az állást Baj Marcell és Vindisch Ferenc találatainak köszönhetően. A folytatásban őrizte előnyét a KVK, amely könnyedén kihasználhatta volna, hogy előbb Andrin Mihajlo, majd Rogac Dragoljub jutott a kiállítás sorsára, azonban a hazaiak futószalagon puskázták el a nagyobbnál-nagyobb lehetőségeket, ez pedig meccsben tartotta a rivális Pécset. A baranyaiak ráadásul foggal-körömmel küzdöttek, s ennek a hozzáállásnak köszönhetően többször is egyenlítettek, azonban Kósik Soma, vagy egy-egy jó blokk mindig biztosította azt, hogy a vezetést ne vegyék át újra.

Dőry Farkas, a Kaposvári VK játékosa két góllal vette ki részét a PVSK elleni sikerből

Fotó: Andrássy Zoltán

A fordulást követően Bede Marcell duplájával elkezdte leszakítani magáról a Pécset a KVK, amely így már hárommal vezetett, s erre még rá tudott tenni pár lapáttal. Az utolsó felvonásban így már nem kellett izgulnia a kaposvári szurkolóknak, akik végig nagyszerű hangulatot teremtettek a csodálatos Csik Ferenc Versenyuszodában, ahol egy újabb nagysezrű Kaposvári VK sikernek tapsolhattak.

Jótékonysági akcióval indult a mérkőzés

A Fino Kaposvár röplabdacsapata mellett a Kaposvári VK is csatlakozott is a Fino-Food Kft. karácsonyi adománygyűjtő akciójához. Az idén óvodáknak és anyaotthonoknak gyűjtenek ajándékokat, esősorban új vagy újszerű játékokat, plüssöket, könyveket vártak a szervezők a Csik Ferenc Versenyuszodában felállított gyűjtőpontra, amely a PVSK elleni mérkőzés ideje alatt várta jótékonykodókat.

– Kerestük az alkalmat és az összefogást a kaposvári sportegyesületekkel, hogy közösen vigyünk ajándékokat a helyi óvodásoknak – mondta Szommerné Egyed Linda, a Fino-Food Kft. ügyvezető igazgatója. – Ezt az ötleten továbbgörgetve az egyesületek adománygyűjtést szerveztek egy-egy mérkőzés alkalmával. A cégünk és márkánk küldetése a geberációkat éltető gondoskodás, hiszünk abban, hogy az Egészséges Kaposvár projekthez mi is hozzá tudunk járulni a tej- és a vegán termékeinkkel.