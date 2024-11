Négy vereség után szeretett volna pontot tenni a rossz sorozatának végére a Kaposvári VK, amely ennek megfelelően kezdte az UVSE otthonában rendezett bajnokit. A somogyi pólósok Hárai Balázs, ifj. Berta József és Dőry Farkas találataival tették meg az első lépést a győzelemhez vezető úton, azonban az újpestiek nem adták könnyen magukat. A második negyed elején felzárkóztak és az egyenlítésért is támadhattak, amikor Hárai Balázs egy megúszás után ismét betalált. Ez a gól fontos mérföldkőnek bizonyult, hiszen a KVK ezt követően elkezdte kinyitni az ollót, s a nagyszünetre már négygólos előny birtokában vonulhattak a somogyiak.

A Kaposvári VK pólósa, ifjabb Berta József három gólt szerzett az UVSE ellen Fotóillusztráció: Adrássy Zoltán

A fordulást követően újra megpróbált ráijeszteni a Kaposvárra az UVSE, amely – viszonylag gyorsan – kétszer is bevette az egyébként remekül védő Kósik Soma kapuját. Surányi László fiai viszont igazolták, hogy nem ijednek meg ilyen könnyen, s a harmadik negyed végéig három góllal válaszoltak a hazaiak kettőjére.

Négy meccs után nyert újra a Kaposvári VK

Az utolsó felvonásban is a hazaiak szereztek elsőként gólt, de így is megnyugtató, négygólos előnyben vízilabdázhatott a KVK, amely végül ötgólos sikert aratott, s megduplázta pontjai számát. A Kaposvár VK így pontot tett a négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatának végére, s jó előjelekkel várhatja a jövő hetet, amikor is szerdán a Miskolc, szombaton pedig az ősi rivális Pécs ellen szaporíthatja tovább győzelmei számát.

E.ON Férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 9. forduló

UVSE–Kaposvári VK 7–12 (1–3, 2–4, 2–3, 2–2)

Budapest, Császár-Komjádi Sportuszoda, 100 néző. Vezette: Fodor R., Petik A.

UVSE: Csiszer – Alekseev (1), Herczeg, Hegedűs Cs. (2), Korbács (1), Tóth K., Hegedűs Z. (1). Csere: Csite (kapus), Gidófalvy, Kovács K. (1), Labik, Baksa, Pintér N., Kedves (1). Vezetőedző: Vincze Balázs.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry (3), Juhász-Szelei (1), Fülöp, Hárai (3), Vindisch, ifj. Berta J. (3). Csere: Aranyi A., Bede, Pellei F. (1), Pellei K., Baj (1), Vörös T. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 13/3, illetve 9/0.

Gól, ötméteresből: /, illetve 1/1.

Kipontozódott: Bede (25. p.).