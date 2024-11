– Igen nemes feladat féltávnál átvenni egy kiesőjelölt csapat kispadját. Mi jár most a fejében?

– Egy kimondottan nehéz és komoly feladat vár rám. Sokan őrültnek tartanak most, hogy ebben a helyzetben elvállaltam a kaposfüredi kispadot. Az előző csapataimban hasonló kihívásokkal küzdöttem, csak NB III.-as szinten. Teljesen nyilvánvaló, hogy minőségben és mennyiségben is meg kell erősíteni a játékoskeretet. Tavasszal szeretnék egy szimpatikus és alázatos csapatot látni a pályán, ez elengedhetetlen a céljaink eléréséhez. Kíváncsian várom, hogy miként tudok megbirkózni a feladattal, de pont ezek a kihívások, amik plusz motivációt adnak, illetve a távolabbi célok is szimpatikusak voltak. Bizalmat kaptam a klubvezetéstől, amivel megpróbálok élni. Fontos megjegyeznem, hogy ugyanolyan ambíció dolgozik bennem, mint amikor NB III.-as csapatoknál dolgoztam.

Kardos Ernő

– Mennyit gondolkodott a döntésen és mi billentette el végül a mérleg nyelvét?

– Nem volt evidens, hogy elvállalom ezt a feladatot, igazából sokat gondolkoztam rajta. A nyáron jöttem el Bonyhádról és azért sem vállaltam csapatot, mert szerettem volna pihenni, miután három és fél éven át folyamatosan ingáztam, rengeteget utaztam. Voltak megkereséseim, de ahogyan korábban, úgy most sem szerettem volna feladni az itteni, kaposvári életem, ez billentett végül át. Illetve amikor leültem beszélgetni Pál Gáborral, akkor az egyik szemében láttam az elkeseredettséget, a másikban pedig azt a mérhetetlen tüzet, ami ilyenkor előre visz. Továbbá az sem mellékes, hogy olyan emberek állnak a csapat mellett és segítik majd a munkámat, akik igazi győztes mentalitással bírnak.

– Rövid távon mivel lenne elégedett és mi lehet a hosszabb távú cél?

– Régen Kaposfüreden volt magasabb osztályú csapat, a terv pedig most is adott. Első körben maradjunk benn, sokan ezt is lehetetlen küldetésnek tartják, aztán ha ez megvan, akkor neki lehet menni a komolyabb céloknak. Az előttünk álló fél év tanuló időszak lesz, januártól megkezdjük a közös munkát. Őszinte leszek és nem fogom szépíteni a dolgokat, szeretném, ha a játékosok megszoknák és elfogadnák a szakmai stílusomat. Az emberi oldalával pedig úgy gondolom, hogy nem lesz gond. Lesz két hónapunk a bajnoki rajtig, ebbe kell beletenni a kemény munkát, hogy a megbeszélt cél, a bennmaradás realitás legyen. Ha rendesen dolgozunk és beletesszük a munkát a hétköznapokba, akkor ez sikerülni fog. Hosszabb távon pedig szeretnénk egy dobogós csapatot, ami úgy gondolom, hogy másfél szezon alatt elérhető. Ehhez viszont ki kell alakuljon egy fegyelmezett rendszer, bele kell tenni a szakmai munkát, ami magával hozza a célok megvalósítását. Meg kell erősítenünk a játékoskeretet, ami nagyobb anyagi terhet ró a klubra.