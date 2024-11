A profik között debütál Koloszár Valentin, akiről az idén ősszel azért írtunk, mert Budapesten egy váratlan helyzetben késsel támadtak rá. A kaposvári öklöző feljelentést tett és gyorsan a háta mögött tudta a nehéz napokat, most a profi boksz új generációját felvonultató gálán bizonyíthat.

Fotó: Facebook Koloszár Valenti (kékben) a profi boksz színpadán is bizonyít



– Első alkalommal van lehetősége profi mérkőzésen bemutatkozni. Mit tudhatunk erről a megmérettetésről?

– December 7-én rendezik ezt a bokszgálát, amelynek célja az új generáció felvonultatása. Fiatal bokszolók lépnek ringbe, akik elkezdik a profi karrierjüket. Egyfajta bemutatkozás a profi boksz világában.

– Kivel száll ringbe?

– Mindenkinek nemzetközi ellenfele lesz, én egy bosnyák öklöző ellen szállok ringbe, aki korábban bunyózott már Gálos Rolanddal és Kiliti Tamással is. Ügyes, és jól bírja az ütéseket.

– Volt alkalma vizuálisan felkészülni?

– Igen. Az interneten vannak fenn videók a korábbi mérkőzéseiről. Ezeket szoktam nézegetni és elemezgetni is. Ő magasabb, mint én, hosszú kezű, és jól bírja az ütéseket. Ezeket alapul véve kell készülni ellene.

– Mi a kitűzött cél?

– Arra készülök, hogy végig megy a négy menet. Abban a négy menetben kell a legtöbbet kihoznom magamból. Ami fontos, hogy a legjobb formámat hozzam a mérkőzésen.

A profi boksz mellett az amatőr versenyzés is marad

– A győzelem mit jelentene? A jövőben profiként lép majd csak ringbe?

– Ha sikerül a győzelem, akkor 1:0 lesz az egyenlegem profi bokszban, elkezdem építgetni a profi karrierem egyre jobb ellenfelek ellen. Nem hagyom abba az amatőr versenyzést sem. Már négy éve lehet párhuzamosan a kettőt csinálni, így a jövőben mindkét szinten szeretnék bokszolni.

– Mi a kitűzött cél a közeljövőre nézve?

– Most ezen a gálán szeretném a legjobb formámat hozni. Ezt követően december 11-én kezdődik a Felnőtt Országos Magyar Bajnokság, úgyhogy a profi szereplés után pár nappal amatőrben is bunyózni fogok. Az Ob-t szeretném megnyerni, címet szeretnék védeni, továbbra is válogatott szeretnék maradni. Jövőre rendezik az amatőr világbajnokságot, ott mindenképp szeretnék jól szerepelni. Ezek a közeljövőre kitűzött célok, a távlati pedig egyértelműen a 2028-as olimpia.