A görögországi kick-box Eb hatodik, egyben utolsó versenynapjára két magyar egyéni küzdelmi döntő maradt. A kick-light szakágban Nagy Rita görög ellenféllel került szembe, és nagy csatában Európa-bajnoki címet nyert. A világversenyeken sokáig csak ezüst- és bronzérmekig jutó Nagy Rita először a tavalyi világbajnokságon állhatott fel a dobogó legfelső fokára, és most ezt megismételte az Eb-n is. Férfi light-contactban Veszelovszki Péter szoros mérkőzésen 2:1-re kikapott bolgár ellenfelétől.

Szombaton rendezték meg a pointfighting csapatversenyeket is. A Veres Roland, Zajácz Bence, Bálint Martin és Fésű Lajos összeállítású magyar férfi csapat a nyolc között a briteket verte, majd a görögöket is felülmúlta, végül pedig a döntőben 9-7-re az osztrák együttest is legyőzte.

Ezzel az Európa-bajnokság éremtáblázatán Magyarország végzett az első helyen az olaszok és az ukránok előtt, úgy, hogy a felnőtteknél 9 arany-, 11 ezüst- és 15 bronzérem jutott a mieinknek.

Kick-box Európa-bajnokság, Athén, a felnőtt magyar érmesek:

Európa-bajnok:

Pointfighting:

Férfiak:

57 kg: 1. Hammer Máté

63 kg: 1. Veres Roland

74 kg: 1. Bálint Martin

Férfi csapat: 1. Magyarország (Veres Roland, Zajácz Bence, Bálint Martin, Fésű Lajos)

Light-contact:

Férfiak.

84 kg: 1. Szmolek Emánuel

Nők:

55 kg: 1. Kovács Laura Fanni

Kick-light:

Nők:

60 kg: 1. Nagy Rita

K1:

Férfiak:

57 kg: 1. Melis Bálint

Formagyakorlat:

Kreatív vegyes csapat: 1. Magyarország (Mónus Viktor, Udvarhelyi Fanni)

Ezüstérmes:

Pointfighting:

Férfiak:

69 kg: 2. Zajácz Bence

Nők:

50 kg: 2. Török Szonja

70 kg: 2. Busa Andrea

+70 kg. 2. Haider Katrin

Light-contact:

Férfiak:

79 kg: 2. Veszelovszki Péter

Kick-light:

Férfiak:

79 kg: 2. Veszelovszki Péter

84 kg: 2. Szmolek Emánuel

Formagyakorlat:

Férfiak:

Fegyveres kreatív: 2. Schersing András

Nők:

Kreatív: 2. Udvarhelyi Fanni

Zenés: 2. Udvarhelyi Fanni

Kreatív vegyes csapat: 2. Magyarország (Brebovszky Zoltán, Halustyik Cintia)

Bronzérmes:

Light-contact:

Férfiak:

74 kg: 3. Kajtár Bence

89 kg: 3. Vida Ádám

Nők:

50 kg: 3. Enyingi Sára

65 kg: 3. Mezei Nikolett

Full-contact:

Férfiak:

54 kg: 3. Szaka István

Nők:

48 kg: 3. Szeleczki Lilla

60 kg: 3. Tóth Anna

K1:

Férfiak:

75 kg: 3. Nardelotti Zoltán

Nők:

65 kg: 3. Kolozsvári Enikő

70 kg: 3. Kéri Valentina

Formagyakorlat:

Férfiak:

Zenés: 3. Mónus Viktor

Kreatív fegyveres: 3. Mónus Viktor

Nők:

Kreatív: 3. Halustyik Cintia

Zenés: 3. Halustyik Cintia

Zenés vegyes csapat: 3. Magyarország (Schersing András, Tar Petra)



A felnőttek mellett a veterán korosztályban további hét arany-, két ezüst- és négy bronzéremmel gazdagodtak versenyzőink.