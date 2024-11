– A legutóbbi Kadarkút elleni hazai fellépésük elmaradt, mivel egymás után betegedtek meg a Juta játékosai.

– Először én lettem covidos. A fiaim tőlem kapták el, aztán terjedt tovább a vírus, lévén, egy öltözőben vagyunk – kezdte Jovánczai Zoltán, a Juta edzője.

– Milyen tervekkel vágtak neki a bajnoki sorozatnak?

– Tavalyhoz hasonlóan most is a középmezőnyt célozzuk meg, az 5–10. helyek egyikére pályázunk. Kis csapat vagyunk, így aztán nem lehetnek falrengető terveink; felesleges lenne túlzásokba esni. Ráadásul Jutában csak heti két edzés van. Abból is csak az egyiken van „telt ház”, mivel sokan Pécsen tanulnak. Öt játékosunk főiskolára vagy egyetemre jár, a hatodik pedig a baranyai vármegyeszékhelyen dolgozik.

– Mennyire változott meg a játékoskeret a nyáron?

– Három vagy négy távozónk volt. Csak két új emberünk van, de mindketten komoly erősítést jelentenek. A sok nagy csatát megélt, 36 éves Keczeli Krisztián Tolna vármegyéből, Majosról érkezett, a mindössze 17 éves Magyar Máté pedig a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián nevelkedett.

– Melyik poszton léphet még előrébb a Juta?

– Az első számú kapusunk, Vajda Péter vállát sajnos meg kellett műteni. Márciusban csatlakozhat majd újra a többiekhez, de lehet, hogy a teljes tavaszi idényt kénytelen lesz kihagyni. Mindenesetre nagyon bízunk abban, hogy mielőbb felépül, s újra egészséges lesz. A hozzánk hasonló képességű csapatokkal felvettük a harcot, s volt két meglepetésgyőzelmünk is. Előbb a kilencedik fordulóban a Somogysárdot vertük hazai pályán 3–1-re, utána Csurgóról hoztuk el az egyik bajnoki pontot, s ugyancsak egy hét elteltével a Balatonlellét győztük le 4–2 arányban.

Mindenesetre a jutaiak ősszel még tovább gyarapíthatják pontjaik számát. Ott van ugyebár a Kadarkút elleni összecsapás, ahol ők játszanak majd otthon. A 14. fordulóban Tabra utaznak, az őszi zárókörben pedig a Barcsot fogadják, s inkább a Juta az esélyesebb.