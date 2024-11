A NEKA hivatalos honlapjának tudósítása a kiütéses győzelemről: ahogy az várható volt, mindkét csapat óriási iramot diktált, az elején ugyan ellépett kettővel a Fradi, de Szabó Aida büntetője után már nálunk volt az előny (4–5). Győri Viktória szépen forgatta be védőjét, s szerzett okos gólt, Molnár Fruzsinát ugyan kiállították a játékvezetők, de Bozsodi Eszter emberhátrányban is betalált (6–8). Egy labdaszerzés után Katona Lujza indult meg a jobbszélen és szerzett üreskapus találatot, Berei Krisztina pedig balról talált be, s máris öttel vezettünk (8–13). Egy-két elpuskázott vendégakció után csökkentette hátrányát a házigazda, de Katona Lujza és Kriston Kíra révén hamar visszaállt a közte öt, mely a félidőre hat lett.

Kiütéses NEKA-győzelem

Magabiztos félidei előny után kiütéses győzelem

A fordulás után is kiválóan védekeztek a boglári lányok, a támadójáték viszont akadozott egy kicsit, ám ennek ellenére is biztosan tartotta fórját a NEKA. Panyi Anna átlövése egy ötperces gólcsendet tört meg, s ezután Győri Viktória percei következtek, a kiváló beálló zsinórban négyszer járt túl a hazai hálóőr eszén, Torda Vanessa egészpályás góljával aztán már nyolccal vezettek a mieink (19–27). Ahogy teltek a percek, úgy vált egyre magabiztosabbá Bakó Botond mester együttese. Az utolsó tíz percben is az történt a pályán, amit az akadémistáink akartak, így a vártánál sokkal magabiztosabb győzelmet arattak az Elek Gyula Arénában.

Ferencvárosi TC U20–NEKA 28–38 (12–18)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 150 néző. Vezette: Szedmák Márton, Dr. Tóth Tamás.

Ferencvárosi TC U20: Szilágyi – Balázs 1, Ács 3, Himer 4, Bereczki 1, Táder 5, Menczer 5. Csere: Szoták (kapus), Dancsák, Fülöp-Soponyai 4 (2), Gáspár, Horváth H. 1, Fábián 4. Vezetőedző: Illés Márton.

NEKA: Csapó – Katona 3, Panyi 1, Bozsodi 4, Győri 7 (1), Szabó A. 9 (4), Berei 5. Csere: Torda 1, Hornyák (kapusok), Molnár F. 1, Kriston 3, Seres 1, Mihály 2, Farkas E. 1. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteres: 3/2, ill. 5/5.

Kiállítás: 14, ill. 6 perc.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 1–1, 9. perc: 4–5, 14. perc: 6–8, 20. perc: 8–13, 24. perc: 10–15, 28. perc: 11–17, 30. perc: 12–18, 32. perc: 12–19, 42. perc: 17–24, 46. perc: 19–27, 53. perc: 21–31.

Mestermérleg

Bakó Botond: – Nagyon készültünk a mérkőzésre, mert tudtuk, sokat fut majd az ellenfelünk. A találkozó első perceiben még nem működött a védekezésünk, de ahogy haladtunk előre, úgy állt össze a játékunk. A tempónk, a koncentrációnk nagyon rendben volt, így a félidőig magabiztos előnyt építettünk ki. A második játékrész elején volt egy kisebb hullámvölgyünk támadásban, de ezen hamar túl tudtunk lendülni és végül megérdemelten nyertünk. Jó tempóban, jó kézilabdát játszottunk, a sok hiányzó ellenére is tudtuk tartani a szintet. Nagy dicséret jár a lányoknak, hiszen betartották azt, amit megbeszéltünk és végig lelkesen, nagy akarattal játszottak és a nagy különbség ellenére sem engedtek ki.

Játékos szemmel

Szabó Aida: – Hatvan percen keresztül hoztuk a jó formánkat támadásban és védekezésben is, a megbeszélteket betartottuk és ennek meglett az eredménye. Lendületes meccset játszottunk és büszke vagyok a lányokra ezt kell folytatnunk.

Győri Viktória: – Kicsit döcögősen indult számunkra a mérkőzés, a gyors játékba becsúszott pár fegyelmezetlenségből adódó hiba. Körülbelül a 10. perctől javult fel a támadásunk, ráadásul a védekezésünk is elég kemény volt, és ehhez jött a kapuból a segítség, így előnyt tudtunk szerezni. Büszke vagyok a lányokra, mert betartottuk a megbeszélt dolgokat, és a lendületes játékunkkal folyamatosan nehezítettük a Fradi dolgát, igazi csapat munka volt.

Forrás: NEKA