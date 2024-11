A festői szépségű Tenerifén mérkőzött meg a KNRC, Kaposvár első számú röplabda csapata a CEV kupában spanyol ellenfelével. Vincen Lacombe tanítványai a nemzetközi szereplés terén szintet lépetek, hiszen a tavalyi szezonban elért teljesítményével a csapat kiharcolta a részvételt az Európai Röplabda Szövetség (CEV) második számú nemzetközi sorozatában.

Fotó: Muzslay Péter A KNRC megmutatta a magyar temperantumot

A mérkőzés felfűtött hangulatban, lelkes szurkolótábor előtt kezdődött. Az első pontot a hazaiak szerezték, ám ezt a KNRC sem tűrte szó nélkül, meg is adta a választ. A spanyol gárda rögtön válaszolt, és egymás után négy labdát is a kaposvári térfélre csaptak. Szépítés után, rossz nyitás rossz nyitást követett mindkét fél részéről, ám a Tenerife tovább tudta növelni előnyét (9-4), amit a magyar csapat nem tudott leküzdeni. Az első játékrészben a spanyol együttes akarata érvényesült, a KNRC helytállása mellett folyamatos nyomással 25-15-re a hazaiak nyerték az első szettet.

A második játékrész kezdete kísértetiesen hasonlított az előzőhöz. Egy-egy pontot szerzett mindkét csapat, majd a spanyolok ismét bedurrantották a rakétákat. Percek alatt öt pont előnyre (6-1) tettek szert, így Vincent Lacombe időt kért, ám a Tenerife nem engedte szorításából a magyar együttest. A folyamatos sapanyol 6-7 pontos előnyt nem tudta lefaragni a KNRC. Bár szép és hosszú adok-kapok játékot láthattunk – a labda nehezen ért földet a kaposváriak helytállásának köszönhetően – a második szettet is elbitorolták a hazaiak (25-16).

Feléledt a KNRC

A harmadik játékrészben feléledt a Kaposvár, magukhoz ragadták az előnyt, és az első pár percben 6 ponttal is elléptek, amit tartani is tudtak. A fölény erőt adva, lendületes támadásokban érvényesült a KNRC oldalán, meglepetést okozva a spanyol gárdánál, olyannyira, hogy a magyar csapat 16-25-re nyerte a harmadik szettet.

A negyedik etap a "forgatókönyv" alapján indult. Első pont a hazaiaké, a válasz pedig a Kaposváré volt. Majd az előzőek alapján sejthető fej-fej melletti küzdelem kezdődött, de nem tudtuk nyomás alatt tartani a spanyolokat, a szépítések ellenére ellépett a Tenerife (12-8). Nem hagyták magukat a mieink, a hátrányt egy pontra (13-12) is lecsökkentették, ami után nem is maradt el az időkérés a túloldalon. Mindkét oldalon szép mentések, és soha földet nem érő labdák mutatták, hogy kiélezett küzdelem várható a végjátékban. 20-18-nál időkéréssel borzolták a kedélyeket. Szép mentéseket mutatott a Kaposvár, a helytállásba nem lehetett belekötni, ám vérszemet kapott a túloldal, a negyedik szettet megnyerve (25-19), 3-1-re,a győzelmet a Tenerife csapata zsebelte be hazai pályán.