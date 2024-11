Igazi rangadóra készülnek Vincent Lacombe tanítványai hazai pályán az Extraliga alapszakaszának következő fordulójában csütörtök este 20 órától. A mérkőzés különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a vendég csapat a tavalyi szezonban is éppen egy ponttal maradt le a KNRC mögött, és az idei szezonban csupán egyszer szenvedtek vereséget. A Békéscsaba ellen játszani sosem könnyű, a mérkőzés minőségét mutatja az is, hogy az M4 Sport élőben tűzte műsorára az összecsapást.

A KNRC harcos játékával várja a Békéscsaba csapatát

Fotó: Muzslay Péter

A rangadóról a vezetőedző, Vincent Lacombe is megszólalt.

– Nehéz lesz egyik pillanatról a másikra megváltoznunk, de szeretnék még több küzdőszellemet látni a lányokon! A kondíciónkat arra kell használnunk, hogy még több energiát adjunk bele minden egyes labdamenetbe – emelte ki a vezetőedző, aki hozzátette: – Nem gondolok a győzelemre, alázatosan kell hozzáállnom, hiszen nem jó meccsek vannak mögöttünk. Most inkább szép játékot szeretnék látni két órán keresztül egy nagyon erős csapat ellen. A vasárnapi mérkőzésünk jó felkészülés volt erre, és most lépésről lépésre kell haladnunk, és azokat a pontokat kell begyűjtenünk, amelyek papíron kötelezőek. A kemény munkával pedig készen fogunk állni olyan mérkőzésekre is, mint a mai.

A KNRC csapatkapitánya, Tea Kojundzicis harcosabb játékra készül

– Csütörtökön már harcosabbnak kell lennünk, nem szabad annyi hibát vétenünk, annyi labdát eladnunk. Az egyetlen lehetőségünk, hogy emelünk a harci szellemünkön, megyünk előre, és sokkal kevesebb hibával játszunk, mint az eddigi meccseken. Csak így sikerülhet – mondta el a KNRC feladó-átlója.

A mérkőzésen megemlékeznek a héten elhunyt Oláh Jánosról, aki játékosként ötszörös bajnok és hatszoros Magyar Kupa-győztes volt a Csepellel, edzőként pedig dolgozott a magyar férfiválogatottnál másodedzőként, a 2013/2014-es idényben pedig az 1.MCM-Diamant Kaposvári Egyetem vezetőedzője volt, nagy meglepetésre az NB I. 8. helyéig repítette a csapatot.

Emléke előtt a csütörtöki mérkőzés kezdetekor gyászszünettel tisztelegnek.