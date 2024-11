A tabella második helyezettje érkezett a Kaposvár Arénába. A KNRC az Extraliga alapszakaszának következő fordulójában az MBH Békéscsaba csapatával vívott kiélezett mérkőzést csütörtök este. Bár sérülésekkel is bajlódott, a hazai pályán nem kívánta tálcán kínálni a 3:0-ás eredményt, így harcos szellemmel léptek pályára.

Nem sikerült a bravúr KNRC csapatának a Békéscsaba ellen

Fotó: Muzslay Péter

Az első pontot a KNRC szerezte meg, ám érkezett a válasz, és elindult egy kiegyenlített játék (2-2). A lendületes kezdés után két pontos előnyt (4-2)szerzett a vendég csapat, ám az egált ismét holta a Kaposvár (5-5). Jóval a kezdés után is maradt a a játék képe.Igazán nagy előnyre egyik csapat sem tudott szert tenni, majd lassan és szinte észrevétlen három pontra kúszott a Békéscsaba előnye (11-8), ám jó védekezéssel, és koncentrációval faragott a KNRC (10-11). Nem hazudtolta meg egyik csapat sem a "rangadó minősítésre" emelt mérkőzést, hiszen egyik gárda sem hagyta unatkozni a közönséget, de végül 18-25-re a Békéscsaba húzta be az első szettet.

A második játékrészben jól kezdett a KNRC (2-0), ám jött is az első vendég pont. Ha a játék ezen részében nem is a vérszem, de a harcos szellem meg-meg csillant a kaposvári játékon, hiszen tudtak előnyt szerezni a Békéscsaba ellen, akik azonban mégis megadták a választ (5-5;6-6), ám végül a csabaiak léptek el kettővel, amit több nyitás után is tudtak tartani (8-10;9-11;10-12). Vincent Lacombe 11-14-nél időt kért, amit a másik oldal is kihasznált, és ez újabb pontokat is hozott a Békéscsabának (11-15; 12-17). Kicsit talán megriadva több hibát is elkövetett ezután a KNRC az öt pontos vendég előnyből csak faragni tudott (20-16;17-21;18-21), köszönhetően többek között Godó Pannának. A végjáték bravúros labdameneteket hozott a kaposváriak részéről, ám a második szettben szintén a Békéscsaba akarata érvényesült, 21-25-re nyerték a játékrész.

A KNRC próbálkozott, a Békéscsaba elvitte a harmadik szettet is

A harmadik szett első pontja is a hazaiaké volt, ám nem kellett sok idő, és ismét a vendégek szereztek előnyt (5-3;6-4). A két-három pontos előnyt végig stabilan tartották a csabaiak, és még duzzasztani is tudták (10-15). Sikerült elkapnia a fonalat azonban a kaposváriaknak, többször remek megmozdulásokat mutatott be a csapat (16-19), de a vendégek nem engedtek, és végül egy jól küzdő Kaposvár ellen 21-25-re a vendégek nyerték a harmadik etapot is.