Előbb Tatabányán rendezték az U13-as korosztály kötöttfogású országos diákolimpiai döntőt, ahol érdekeltek voltak a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE sportolói is. A 63 kg-os Koleszár Ármin aranyéremmel, az 58 kg -os Stágl Botond és a 76 kg-s Táncos Lénárd pedig ezüstéremmel térhetett haza, míg a 38 kg-os Kercsó Miklós az ötödik lett. Utána Hajdúszoboszlón volt ennek a korosztálynak a szabadfogású országos diákolimpiai döntője, ahol szintén három medál jutott a kasis versenyzőknek. A 63 kg-os Koleszár Árminnak itt is aranyérmet akasztottak a nyakába, az 58 kg-os Stágl Botond és a 76 kg-os Táncos Lénárd ezúttal egyaránt bronzérmet szerzett, a 85 kg-os Fellai-Balogh Nimród pedig az ötödik helyen zárta a küzdelmeket.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE reménységei két külföldi viadalon hangoltak az országos diákolimpiai döntőkre. A szlovákiai Nagymegyeren rendezett Felvidék Nagydíjon az U11-ben a 40 kg-os Kovács Benedek az ötödik, az U15-ben az 57 kg-os Stágl Botond a második, a 62 kg Koleszár Ármin az első, az U17-ben az 57 kg-os Pálmai Eszter a második, a 60 kg-os Lukács Bence pedig a negyedik lett. Az ugyancsak szlovák Somorján – ahol 10 ország 240 indulóját szólították szőnyegre – az U7-ben a 26 kg-os Vágner Olivér a harmadik, az U13-ban a 63 kg-os Koleszár Ármin az első, míg a felnőtteknél a 67 kg-os Fáth Henrik szintén a harmadik helyen zárt.