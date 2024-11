A Somogy vármegyei élvonalbeli labdarúgó-bajnokság eddig lejátszott fordulóit tekintve három elmaradt mérkőzés van még, ezek közül kettőn is érintett a Nagybajom, mely akár még a dobogó legalsó fokára is felérhet. Az említett találkozók közül most hétvégén egyet pótolnak, a Somogysárd utazik Nagybajomra. Esetleges győzelmével Horváth Péter csapata két pozíciót is javíthat, feljöhet a negyedik helyre, megelőzve a Csurgó és a Toponár gárdáját, és három pontra megközelítheti hétvégi ellenfelét. Weimann Gábor együttese viszont egy nagybajomi pontszerzéssel bebiztosíthatja harmadik pozícióját a téli szünet idejére.

Kupapárharcok és pótolt bajnokik

A másodosztályban szintén három pótlásra váró mérkőzés van még, ezek közül kettőt rendeznek meg a hétvégén. A legutóbbi játéknapon élre álló Dél-Balaton FC egy Nágocs elleni sikerrel, vagy pontszerzéssel növelheti előnyét kettő vagy négypontosra a Böhönye előtt. A Zamárdi és a Kéthely összecsapása pedig alsóházi rangadónak számít, ugyanis az ősz folyamán ez a két csapat gyűjtötteeddig a legkevesebb pontot.

Vármegye I.

Nagybajom–Somogysárd

Szombat 13.00 óra

Horváth Péter: – Szokásos módón készülünk a Somogysárd elleni összecsapásra, mely a 3. fordulóban a Magyar Kupa szereplés miatt lett elhalasztva. Roppant nehéz mérkőzésre számítok egy kimondottan erős és az ősz folyamán jó formát mutató csapat ellen. Az évek során ez a párharc igazi presztízsmérkőzéssé nőtte ki magát. Egyetlen félunk van, itthon tartani a három pontot.

Weimann Gábor: – Igaz, hogy komolyabb jelentősége nincsen, de szeretnénk a téli szünetre megtartani a hermadik helyet. Ez a párharc a mindekori helyezéstől függetlenül mindig egy rangadó. Az időjárási körülmények ellenére két nagyon hasznos, jó létszámú edzéssel készültünk a Nagybajom ellen. Két jó formában lévő csapat találkozik, bízom benne, hogy minél több néző előtt tudunk egy jó mérkőzést játszani.

Tabella ITT

Vármegye II.

Nágocs–Dél-Balaton FC

Szombat 13.00 óra

Zamárdi–Kéthely

Vasárnap 13.00 óra

Tabella ITT

Vármegyei Kupa

Juta–Kadarkút

Szombat 13.00 óra

Ősszel a bajnokságban: a mérkőzés a 13. fordulóban elmaradt, a felek december 7-én pótolják az összecsapást.