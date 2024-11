A meccsen nem lépett pályára a Fehérvári-Hajduk-Pucz trió, mivel rájuk a felnőtt mérkőzésen számított Branislav Dzunic.

Jól kezdtek a somogyi fiatalok, akik Czink László triplájával és Schlichter Barnabás közeli pontjaival 5 ponttal rögtön elhúztak. Az újpestiek egyenlíteni tudtak a következő két percben és már 5–5-ös állást mutatott az eredményjelző. Bogárdi Donát 7. pontját követően már 7–18 volt a somogyiak előnye a kezdő felvonás felénél. Az első 6 percben mindössze 3 triplát hagyott ki a kaposvári U21-es alakulat, de a kétpontosokat hibátlanul dobták. Időt kért Szőke Balázs, miután a hazai csapat dolgozott le hátrányából 14–20-nál. A második etapot végül 19–25-ös vezetéssel kezdték a zöld-fehérek.

Horváth Ákos harcolt ki büntetőket, és szerezte meg első pontjait. Ezzel ismét tízpontosra növelte csapata előnyét a játékrész első perceiben. Néhány vendég hibát követően ismét közelebb lépett az Újpest-MT U21-es alakulata, 26–31-nél kértek időt a somogyiak. A rövid taktikai szünetnek meg is lett az eredménye, hiszen ismét nőtt a kaposvári fór. Schlichter kétszer is betalált egymás után, így nyolcadik pontját szerezte 6 lepattanója mellé két perccel a nagyszünet előtt. A félidő előtt ismételte magát a korábbi forgatókönyv és néhány pontot ismét faragott hátrányából a hazai együttes, 37–43-ra zárták a felek az első húsz percet.

Mezőnyből 50 százalékkal dobtak a kaposvári fiatalok a harmadik negyed elejéig. A büntetők is hasonló arányban sikerültek, ami már kicsit bosszantó lehetett, hiszen 10 egypontos is kimaradt. Szőke Balázs csapata így is őrizni tudta előnyét, és a harmadik negyed első felét is 44–56-os állásnál zárták. Nagy Barnabás már 15. pontját szórta 22 percnyi játék után. Ugyan sok támadólepattanót engedtünk át, de mi jobban vigyáztunk a játékszerre ellenfelünknél, akik 22 eladott labdával várták a záró játékrészt 52–66-nál.

Szőke Balázs csapata jól kezdte az utolsó etapot, már 17 pont is volt a somogyi előny, ám 57–70-re tudtak zárkózni a hazaiak. Időt kért a Kaposvár 6 perccel a vége előtt. Állandósulni látszott a 10 pontos vendég vezetés. A találkozó utolsó két percét 65–75-ös állásnál kezdték a csapatok. Ugyan még bejött tíz pont alá az Újpest-MT U21, de nem engedték ki a kezükből a meccset kaposváriak, akik harmadik győzelmüket aratták az utánpótlás bajnokságban.