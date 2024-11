A rangos korosztályos erőpróbát – amelyen 18 klub sportolóit szólították szőnyegre – a házigazda Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE rendezte karöltve a Magyar Birkózók Szövetségével. A viadalra ellátogatott Bacsa Péter is, az MBSZ ügyvezető alelnöke, egykori négyszeres országos bajnok birkózó és olimpikon.

Tíz súlycsoportban rendeznek mérkőzéseket egyszerre három szőnyegen

– tudtuk meg Koleszár Gábortól, aki a 90-es évek vége felé junior kötött fogású Európa-bajnoki címet szerzett Budapesten, ugyancsak 1999-ben a junior világbajnokságon negyedik volt Bukarestben, s kétszer egymás után – előbb 2000-ben, majd 2001-ben – elhódította a sportág országos bajnoki címét.

– A fiam, Ármin még csak 13 éves, s éppen hogy befért a mezőnybe fatal életkora miatt. Viszont nem válthat súlycsoportot: ugyanabban kell most is szerepelnie, mint az U13-as versenyeken. Vagyis nem egyszerű a helyzet, lévén itt vannak Kaposváron a korosztályos válogatottak is. A nagy csapatok bátran megengedhetik maguknak, hogy nem minden súlycsoportban indítanak versenyzőt: ha van megbízható, stabil hat vagy hét emberük, akkor már nyert ügyük van – tette még hozzá a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE edzője.