Meglepő | Kiválóan kezdték a mérkőzést a kaposváriak, hiszen Farkas Sándor és Juhász Bence összesen hét szettpontot zsebelt be és 67 fás előnyt harcolt ki. Ezt Nagy Gergő megfejelte plusz egy csapatponttal, igaz a faelőny kilenccel csökkent. Oswald Dániel hozta a házigazda első egységét és 39-et faragott a hátrányból. Azaz az utolsó sor előtt 3–1-re és 19 fával vezettek a somogyiak. Németh Máté mindössze egy pályát engedélyezett Cserpnyák Martinnak és 15-tel növelte a fórt, Pákai Zsolt azonban legyőzte Botházy Pétert, ráadásul 62-vel többet gurított, így a vasiak huszonnyolccal többet ütöttek, ezért ők kapták a több fáért járó két pontot és egálra hozták a találkozót. Melyen a vizitálók 15 szett- és 4 csapatpontot hoztak, ellenfelüknél ez az arány 9 és 2 volt.

Meglepő pontvesztés Szentgotthárdon

– Nem volt egyszerű meccs, az tény és váló – mondta Nagy Gergő. – Az várható volt, hogy ellenünk ismét nagyon odateszik magukat a szentgotthárdiak, s így is lett. Jól kezdtük az ütközetet, aztán középen, például nálam is, volt egy kis megingás, a végén, aztán Németh Máté kiváló játéka ellenére is, nagy hajrával összehozták a 4–4-et.

– Ebben a szezonban ez volt az eddigi legjobb faeredményük, de a mi 3591-es teljesítményünk miatt sem kell szégyenkeznünk – tette hozzá a játékos. – A következő fordulóban a Balogunyom érkezik hozzánk, s ha ezt a produkciót meg tudjuk ismételni vagy még hozzá is tudunk tenni, akkor nem lehet probléma.

Szentgotthárdi VSE–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 4–4 (3619–3591)

Eredmények: Borsos Bence 583–Farkas Sándor 628 (0:4); Walcher Roman (Karba Bálint) 604–Juhász Bence 626 (1:3); Cseh Bence 588–Nagy Gergő 579 (1:3); Oswald Dániel 594–Wagner Mihály 555 (3:1); Cserpnyák Martin 602–Németh Máté 617 (1:3); Pákai Zsolt 648–Botházy Péter 586 (3:1).

Az ifjúsági mérkőzésen: Szentgotthárdi VSE–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 0–4 (1177–1058)

Eredmények: Kropf Bence 612–Balogh Kristóf 498 (3:1); Karba Bálint 565–Ripli Benedek 560 (2:2).

