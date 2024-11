Megye II. | Hosszabbításban lőtt góllal egy pontot elcsent a Dél-Balaton FC otthobából a Kiskorpád, de Böröczky Bánk együttese így is a tabella éláre állt és egy ponttal vezet a Böhönye előtt. Ez a különbség még akár négyre is duzzadhat, amennyiben a friss listavzető a hétvégén legyőzi majd a Nágocsot, mely önbizalomnövelő fordítást mutatott be a hétvégén. Fonyódi Tibor együttese kétgólos hátrányból állt fel a sereghajtó Kéthely otthonában, és végül öt gólig meg sem állt. Szezonbeli ötödik győzelmét húzta be a Berzence, a Somogyjád pedig alsóházi rangadót nyert a Zamárdi ellen. Öreglak elleni győzelmével a Buzsák zárkózott a közvetlen élmezőny mögött.

Megye II.: a 92. perdben egyenlített a Kiskorpád

Megye II. - Megvan az őszi bajnok

Kéthely–Nágocs 2–5 (2–0)

Kéthely. V.: Mátyás László.

Kéthely: Jagadics, Nikula, Márkus, Orsós M., Fülöp (Szentes 55.), Orsós P., Kovács Á., Török R., Török Á., Fejes (Csegzi 64.), Fenusz. Edző: Buna Gábor.

Nágocs: Erbár, Illés, Nagy P. (Lőrincz 46.), Bajczi, Nádori, Balassa (Szuhi 46.), Fonyódi, Balogh M., Krebsz, Hadaró, Kovács Cs. (Mersics 79.). Edző: Fonyódi Tibor.

Gólszerzők: Török R. (16.), Orsós M. (45.), ill. Krebsz (56.), Lőrincz (59., 87.), Balogh M. (64., 90.).

Berzence–Segesd 2–1 (0–1)

Berzence. V.: Horváth Gábor.

Berzence: Lakner, Tóth P., Horváth I., Kozics (Papp L. 46.), Lakosa, Szijártó, Tóth Cs., Tóth M., Tórh R., Radák (Bálizs 72.), Kollár. Edző: Bérdi József.

Segesd: Kovács L., Imeri, Dein, Kuti I., Ruppert, Csatlós, László B., Klauz, Nagy B., Hadi R., Balogh B. (Hadi Sz. 68.). Edző: Nagy Attila.

Gólszerzők: Papp L. (66., 68.), ill. Kuti (43.).

Dél-Balaton FC–Kiskorpád 2–2 (1–1)

Balatonszemes. V.: Virágh János.

Dél-Balaton FC: Gáspár (Bauman 57.), Huszár, Galgóczi (Sevter 80.), Böröczky, Fenyvesi, Bolla, Majoros Ba., Komáromi (Grübl 78.), Csuha, Herczeg, Majoros Bá. (Pusztai 78.). Edző: Böröczky Bánk.

Kiskorpád: Liska, Horváth R., Blinczki, Erdei, Hortobágyi, Burda (Tánczos 67.), Horváth R., Burda, Sznopek, Kovács L., Horváth M. Edző: Récsei János.

Gólszerzők: Huszár (36.), Galgóczi (47. - büntető), ill. Erdei (16.), Burda (92.).