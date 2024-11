A nagybajomi rangadón Márton András és Varga András Domonkos kétszer is bevette a Marcali kapuját. Barcson 4–0-re verték a Kaposfüredet – három gólt is szerzett Tompa István –, míg a Balatonlelle a Csurgót, a Toponár pedig a Balatoni Vasast verte két, illetve egy góllal. A házigazda Kadarkút már a 19. percben megfogyatkozott Kovács Géza Tamás kiállítása miatt, mégis a hazaiak szereztek előnyt egy öngóllal. Két perccel később egyenlített a Nagyatád, s így bő félórányi játék után ki is alakult a végeredmény. A Somogysárd tudott csak szombaton egyedül idegenben nyerni; az újonc Kaposmérő otthonában gyűjtötték be mindhárom bajnoki pontot.

A megye I. őszi utolsó előtti, 14. fordulójának szombati eredményei

Nagybajom–Marcali 4–1 (2–1)

Nagybajom. Vezette: Németh D.

Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Ács-Gergely G. (Babai G. 75.), Palkovics T. (Kiss J. 81.), Márton A., Horváth P., Csalló I., Simon R., Iván D., Iványi Ö. (György Zs. 86.), Kis P. Játékosedző: Horváth Péter.

Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Czobor D., Varga D., Horváth M., Bojtor N. (Kiss K. 75.), Mészáros D., Klotz Á., Mörk Milán, Kiss D., Szabó D. Edző: Páli Norbert.

Gólszerzők: Márton A. 2 (18. és 63.), Varga A. 2 (43. és 72.), illetve Mészáros D. (13.).

Az ifjúsági mérkőzésen: Nagybajom–Marcali 1–1 (0–0).

Barcs–Kaposfüred 4–0 (1–0)

Barcs. Vezette: Böröczi Z.

Barcs: Tatai L. – Orsós I., Mangult N., Androsics A. (Lantos Z. 88.), Orsós Sz., Tompa I., Schenker T. (Miskovics P. 75.), Kocsis P. (Beluzic M. 83.), Banicz Benjamin, Niklai P. (Horváth L. 69.), Gyaja B. Játékosedző: Androsics András.

Kaposfüred: Kaszás B. – Dervalits S. (Bodor Cs. 76.), Sipos A., Troll B. (Koperda G. a szünetben), Szántó B., Csimszi Z., Somlai D. (Vajda D. 60.), Ballerini G., Házi Á. (Domokos J. 69.), Károli Gy., Balog A. (Várföldi D. 90.). Edző: Pál Gábor.

Gólszerzők: Tompa I. 3 (22., 55. és 86.), Lantos Z. (90.).

A Kaposfüred ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Balatonlelle–Csurgó 2–0 (2–0)

Balatonlelle. Vezette: Agócs Á.

Balatonlelle: Bonnyai M. –Józsa Á., Kelemen K., Fazekas Á., Körmendy K. (Barczi L. a szünetben), Orsós T., Fila G., Borbély Á., Németh J., Sipaki P. (Dömötör D. 72.), Posza K. Játékosedző: Hegedűs Gyula.

Csurgó: Hermann B. – Papp B., Papp M., Beke Bálint (Millei B. a szünetben), Baksai K. (Dobri T. 75.), Schumann Á., Orsós Gy., Pál F. (Radák M. 80.), Szabó Á., Szecsődi R., Takács D. Edző: Beke Lajos.

Gólszerzők: Józsa Á. (8.), Borbély Á. (16.).

A Csurgó ifjúsági csapata szabadnapos volt.