Megye II.: | A vártnál szorosabb mérkőzésen nyert a Berzence ellen a Böhönye, míg a Dél-Balaton FC hármat gurított és magabiztosan húzta be az Öreglak elleni összecsapást. Galgóczi Károly duplázott, és ezzel két gólra megközelítette a mesterlövészek listáját vezető Farkas Tamást. Innentől pedig már a Dél-Balaton FC-n múlik, hogy előnnyel fordul-e a tavaszra és ha igen, akkor mennyivel, ugyanis a Böhönye mind a tizenöt őszi bajnokiját lejátszotta, míg Böröczky Bánk együttese két elmaradt mérkőzést pótol a Kiskorpád és a Nágocs ellen. A két bajnokaspiráns most egyaránt 35 ponttal áll, de ebből akár hatpontos Dél-Balaton FC előny is lehet a tavaszra.

Megye II.: hármat gurított Öreglakon a Dél-Balaton FC

Megye I.-es eredmények ésjegyzőkönyvek

Mezőcsokonya–Somogyvár 3–3 (1–1)

Mezőcsokonya. V.: Hegyi Attila.

Mezőcsokonya: Iványi B., Landek, Kanelács (Herbel P. 70.), Mező, Mátés, Cser, Szabó A. (Herbel T. 70.), Buzsáki, Baracsi (Vendriczki 70.), Fejes, Orsós K. Edző: Hanusz János.

Somogyvár: Tamási, Virágh (Berkes 89.), Piukovics K., Nemes, Horváth D., Piukovics R. (Varga L. 72.), Makai, Kesztyűs, Szita, Horváth F., Gyurákovics (Lakatos R. 46.). Edző: Korcsmár István.

Gólszerzők: Fejes (26.), Herbel (80.), Vendriczki (92.), ill. Kesztyűs (9.), Makai (83. - büntető), Horváth D. (84.).

Nágocs–Somogyjád 1–1 (1–0)

Nágocs. V.: Virágh János.

Nágocs: Bíró, Nagy P. (Mersics 60.), Bajczi, Nádori, Balassa (Illés 74.), Fonyódi, Balogh M., Krebsz, Hadaró, Szuhi, Kovács Cs. Edző: Fonyódi Tibor.

Somogyjád: Milis, Parragi, Juhász, Gombos (Gál 79.), Giener, Molnár R., Regenyei, Kurucz, Loján, Cser, Horváth M. Edző: Széchenyi Attila.

Gólszerzők: Nádori (44.), ill. Giener (92.- büntető).

Balatonszabadi–Zamárdi 2–2 (2–1)

Balatonszabadi. V.: Posza Zsolt.

Balatonszabadi: Németh A., Takács P., Jónás, Csele, Rupert, Ükös, Bárány (Papp B. 74.), Zrínyi (Ticz 60.), Bene, Keszler (Szigeti 83.), Horváth B. Edző: Horváth Bence.

Zamárdi: Barta, Kátai, Olasz, Holoda, Kiss G., Samu, Torjai, Hosnyánszki (Kiss Á. 84.), Gyánó, Bertalan, Kiss A. Edző: Böjte Gergő.

Gólszerzők: Jónás (24.), Ükös (44.), ill. Torjai (15., 75.).