A harmadosztályban megvan az őszi végeredmény, miután a Karád némi meglepetésre legyőzte az Osztopánt, mely győzelem esetén a második helyre jöhetett volna fel, így viszont csak a negyedik helyen fordul.

Megye IV.: megvannak az őszi bajnokok

A negyedosztály északi csoportjában nem hozott különösebb meglepetést a 10. forduló, így az élen telelhet a Somogybabod, mely az utolsó őszi játéknapon szabadnapos lesz, de 3–0-ás gólkülönbséggel meg fog kapni egy elmaradt mérkőzést, így a címvédő Balatonújlak most ősszel már biztosan nem előzhet. Délen pedig továbbra is hibátlan mérleggel áll a Kaposmérő II., mely zsinórban a tizedik bajnokiját húzta be és ezzel őszi bajnok lett.

Somogy vármegyei III. osztály - pótlás

Karád–Osztopán 3–0

G.: Szűcs (31. - büntető), Bogdán Zs. (72.), Denke (91. - büntető).

A góllövőlista élmezőnye:

1. Kalló János (Mike) 11 gól

2. Losonczi Dávid (Iharosberény) 9 gól

3. Török Zoltán (Szabás) 7 gól

4. Németh Krisztián (Balatonszárszó) és Horváth László (Osztopán) 6-6 gól

Somogy vármegyei IV. osztály, Észak - 10. forduló

Mernye–Andocs 5–2

G.: Cser (17.), Fábri (18., 29.), Albert (35.), Szücs (74.), ill. Saár (56.), Rostás (92.)

Balatonújlak–Koppányvölgye 3–0

G.: Orsós K. (39.), Félix (44.), Husz (49.)

Somogybabod–Visz Dél-Balaton FC 7–0

G.: Almási (7.), Petronovics (28., 75.), Schütz (39., 43., 47.), Vörös (83.)

Balatonberény–Balatonboglár 2–0

G.: Városi (47.), Mezőfi (58.)

Balatonendréd–Ádánd 12–0

G.: Tóth D. (8., 19., 28., 41.), Halász (23.), Vajna (30.), Bassányi (35.), Uhljár (48.), Mányoki (52.), Fekete (58.), Karé (63.), Werner (75.)

A góllövőlista élmezőnye:

1. Husz Attila (Balatonújlak) 18 gól

2. Mezőfi József (Balatonberény) 15 gól

3. Takács György (Balatonboglár) 9 gól

4. Balső Marcell (Balatonújlak) 8 gól

5. Orsós kevin (Balatonújlak) és Fábri István (Mernye) 7-7 gól

Somogy vármegyei IV. osztály, Dél - 10. forduló

Lábod–Bárdudvarnok 4–1

G.: -Szeszán K. (3.), Keller (4.), Szeszán A. (44.), Mihalik (73.), ill. Fazekas (81.).

Kaposmérő II.–Ötvöskónyi 13–2

G.: Szabó L. (8., 15., 45., 74.), Tabi (11., 17.), Zalivadnij (21., 41., 78.), Horváth J. (50., 53.), Györki (67.), Hummel (89.). ill. Vég (36.), Lőczi (85. - büntető).

Somogyszob–Somogyszil 2–1

G.: Tompa (25.), Orsós I. (29.), ill. Szabó Gy. (61.)

Mezőcsokonya II.–Homokszentgyörgy 2–2

G.: Tóth Á. (22., 35.), ill. Farkas (64.), Rippel (78.)

Gyékényes–Kaposújlak 1–1

G.: Bognár K. (55.), ill. Tóth Sz. (69.)

Csököly–Zimány 0–3

G.: Albert L. (22.), Rajnics (28., 63.)

A góllövőlista élmezőnye:

1. Bartos József (Kaposmérő II.) és Farkas Richárd (Homokszentgyörgy) 11-11 gól

3. Tóth Szebasztián (Kaposújlak) 10 gól; 4. Jakab Gábor (Somogyszil) 9 gól

5. Tóth Benjamin (Somogyszil) Szeszán Kristóf (Lábod) és Horváth Áron (Gyékényes) 8-8 gól

