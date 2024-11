Melós győzelem | Azt tudta a házigazda, veszélyes ellenfél a vasi gárda, mely ezt be is bizonyította. Hiszen végig óriásit küzdött, s mindössze nyolcvan fával gurított kevesebbet, mint az Investment. Náluk is akadt két kiemelkedő teljesítmény: Horváth Márton 622, Szabó Attila 616 egységet tett a közösbe, s mindketten behúzták a csapatpontot.

Melós győzelem van a KTK mögött

A somogyiaknál Farkas Sándor, az első sorban, ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen a 630-as produkciójával a meccs legjobbja volt, Botházy Péter is hatszáz felett termelt, de ezúttal ez nem volt elég a pontszerzéshez, miután riválisa, a fentebb már említett Szabó Attila, egy szettel többet húzott be és öttel több fát ütött. Ahogy mondani szokták, ez amolyan melós siker volt, s ennek nagy az értéke, hiszen ifj. Horváth László, Nagy Gergő és Németh Máté is óriásit küzdött a maga részsikeréért.