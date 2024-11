A kaposvári XX. Rövidpályás Országos Bajnokságon nem állt rajthoz Milák Kristóf, akiről Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, kérdésünkre válaszolva annyit mondott, hamarosan jelentkeznek az olimpiai bajnokkal kapcsolatban. Ez vasárnap reggel meg is történt.

A Magyar Úszó Szövetség a párizsi olimpiát követően abban állapodott meg Milák Kristóf egyesületével és munkáltatójával, a Budapesti Honvéddal, hogy egy kapcsolattartót jelölnek ki, aki folyamatosan tájékoztatást ad az olimpiai bajnok felkészüléséről, illetve edzőtáborozási, versenyzési és egyéb igényeiről. A felek ezzel is szerették volna maguk mögött tudni az olimpiát megelőző, turbulens időszakot, egyszersmind új alapokra helyezni a kapcsolatukat. A transzparencia és a kölcsönös tájékoztatás eredményeként a szövetség hivatalosan is meg tudja erősíteni, hogy Milák Kristóf ezentúl Szabó Álmos irányítása mellett kíván felkészülni a következő versenyekre, és hamarosan döntés születik a kétszeres olimpiai bajnokot segítő teljes stáb összetételéről is. Mint ismert, a kétszeres olimpiai bajnok korábban a kaposvári mesteredzővel, Virth Balázs irányításával készült.

Szabó Álmos és Milák Kristóf 2020-ban az Év Sportolója Gálán Fotó: Nemzeti Sport

– Az egyeztetések alapján abban maradtunk, hogy Kristóf nem áll rajthoz a decemberi, budapesti rövidpályás világbajnokságon, a felkészülésének fókuszában a 2025-ös, szingapúri világbajnokság áll, amelyen hasonló eredményeket szeretne elérni, mint 2022-ben, amikor utoljára szerepelt vébén – mondta a bejelentés kapcsán Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke, a szövetség honlapján. Hozzátette, Milák Kristóf új edzője hamarosan összeállítja a jövő nyárig szóló felkészülési és versenyprogramot, amelyet a szövetség teljes mértékben támogatni kíván.

Milák Kristóf ezentúl Szabó Álmossal készül

Szabó Álmos egyszer már felügyelte Kristóf edzéseit, amikor a korábbi mester, Virth Balázs a februári, dohai világbajnokságon járt csapatának többi tagjával. A szakember korábban maga is úszóversenyző volt; edzőként egy darabig a Jövő SC-nél dolgozott, majd később a Vasashoz csatlakozott. Ott 2016 óta paraúszókkal foglalkozik, mégpedig kimagasló eredménnyel, hiszen az ő tanítványa – mások mellett – a paralimpiai bajnok Illés Fanni és Pap Bianka is.