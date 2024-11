A találkozóról többen hiányoztak a somogyi csapatból. Így 10 fős kerettel utaztak Zalába a zöld-fehérek. A mérkőzésen nem lépett pályára Bogdán Benedek, Kis Raul, Paár Márk és Puska Bence sem.

A találkozót talán lassabban kedzte a Kaposvár, mint ahogy tervezték. Elsült néhány vendég tripla és gyorsan így is 6–12-re módosult az addig egyenlő állás. Ugyan voltak pontatlanságok a somogyiak részéről, de a negyed felénél már 9 ponttal vezetett a vendég gárda. A Kanizsa KK Főleg Sömenek Martin kosarasival maradt lőtávon belül. Ő a csapat 13 pontjából kilencet vállalt. A végig nagy energiával kosarazó Pucz Zalán negyedvégi hármasával módosult 17–34-re az állás.

A második felvonásban sem lassított a Kaposvár, Szőke Bálint második zsákolásának örülhettek a szép számmal érkező kaposvári szurkolók és a Somogyi Bicskások 20–43-nál. A találkozó 50. pontját Fehérvári Csegő szerezte büntetőből az összecsapás 16. percében. A somogyiak többször is egész pályán védekeztek, ami több alkalommal is megtörte a kanizsai támadásokat. Ennek is köszönhetően a félidőre tovább nőtt a különbség. A nagyszünet előtti utolsó percben Kocsis Zalán berámolt egy triplát, majd Darrion Trammell szerzett sorozatban kétszer is labdát. A dudaszó előtt ráadásul még Rosic Uros is eredményes volt távolról, így komoly, 30–73-as előnnyel várhatta a folytatást a somogyi együttes.

A fordulást követően főleg a fiatalok játszottak Rosic Uros vezetésével. Hajduk Attila is elkezdte a pontgyártást, aki a negyed felénél már 7 pontnál járt. A kaposvári szurkolók majdnem minden indításnál zsákolásra buzdították a gyűrűre törő kaposvárit. Uros ennek eleget is tett és 21. pontját szerezte így 37–94-nél. A századik pontot Hajduk Attila szerezte egy saroktriplából, de a következő két kinti kísérlete is hibátlan volt, így gyorsan nőtt a amúgy is tetemes különbség 42–112-nél.

A záró játékrészben is fegyelmezetten játszottak a somogyiak elsősorban védőoldalon, de a támadásokra sem lehetett panasz. A pályára lépő vendégjátékosok közül egyedül Fehérvári Csegő tartott 10 pont alatt, ám távoli dobásával ő is átlépte ezt a határt. A Bicskások biztatására Luka Markovic is zsákolással fejezett be egy indítást 46–126-os állásnál. Innen már talán mindkét fél a találkozó végét várta, mely tartogatott még pontokat, végül 53–149-et mutatott az eredményjelző.