Izgalmakban, sőt érzelmekben sem volt hiány a XX. Rövidpályás Országos Bajnokság harmadik napján. Kezdésként a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) úszójáért, Kakuk Koppány Zétáért szoríthattunk a 200 méteres gyorsúszás B döntőjében, melyet végül megnyert, s mivel két külföldi úszó is szerepelt az A-ban, így végül a hetedik legjobb magyarként zárt.

– Nagyon jót úsztam, sajnos délelőtt ez délelőtt nem sikerült, emiatt nem jutottam be az A döntőbe – mondta Kakuk Koppány Zéta. – Úgy gondolom, szépen felépítettem a versenyt, figyeltem a technikára is, így elégedett vagyok.

A KASI úszója, Kakuk Koppány Zéta megnyerte a B döntőt 200 méter gyorson, a XX. Rövidpályás Országos Bajnokságon

Fotó: Lang Róbert

A számot végül a siófoki Németh Nándor nyerte, azonban rajta kívül Pápai Olivért is ki kell emelni, a 15 éves győri sportoló ugyanis évjáratos csúcsot úszott, s ezzel éppen a kaposvári Kakuk Koppány Zéta rekordját adta át a múltnak.