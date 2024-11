Szerdán kezdődik a jubileumi, huszadik országos rövidpályás úszóbajnokság, melyet ebben az évben is Kaposváron rendez meg a Magyar Úszó Szövetség, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolával karöltve. Az idei országos bajnokság különlegessége, hogy a szokásosnál nagyobb téttel bír, hiszen a magyar bajnoki címek sorsa mellett az is eldől, hogy Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitány kiket válogat be a világbajnoki csapatba, hogy ők a decemberi, budapesti Duna Arénában rendezett viadalon képviseljék majd hazánkat.

A siófoki Németh Nándor is rajthoz áll a kaposvári rövidpályás országos bajnokságon

Fotó: Csudai Sándor

A rövidpályás világbajnokság annyiban különleges esemény, hogy a világszövetség nem köti 25-ös medencében elért időkhöz a vb-indulást, nagypályás eredményekkel is lehet kvótát szerezni, ezt egy külön táblázatban rögzíti a World Aquatics.

Olimpikonok a rövidpályás országos bajnokságon

Kaposváron többek között a siófoki születésű vb-bronzérmes, Eb-második, olimpiai negyedik Németh Nándor is harcba száll az érmekért, illetve most láthatjuk utoljára a Csik Ferenc Versenyuszodában úszni az év végén visszavonuló olimpiai bronzérmes Telegdy-Kapás Boglárkát, ugyanakkor 20 év után először hiányozni fog Jakabos Zsuzsanna. Az olimpikonok és a válogatott úszók mellett vármegyénk legjobb sportolói is rajtkőre állnak, ugyanis a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE négy, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) 17, míg a marcali NivoMed Egyesület öt úszója adta le nevezését az országos bajnokságra, így nekik is szurkolhatunk szerdától szombatig. Az előfutamok minden nap kilenc órakor kezdődnek – ezeket a MÚSZ Youtube-csatornáján lehet követni –, míg a döntőkre 17 órától kerül sor, az éremcsatákat már élőben közvetíti az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu.