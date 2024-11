A legfőbb célja az volt az országjáró rendezvénynek, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék ezt a sportot, s ha kellően felkeltette az érdeklődésüket, akkor válasszák az öttusát.

– A nagy tornateremben futhatnak és (lézeres pisztollyal) lőhetnek a gyermekek – mondta Dorozsmai Gábor, a bemutató koordinátora, a Magyar Öttusa Szövetség sportszakmai referense. – A kisebb teremben a vívással ismerkedhetnek meg. Öttusában mindig a világ élmezőnyébe tartoztunk, s szeretnénk, ha minél szélesebb utánpótlásból meríthetnénk. Ennek a bemutatónak az a célja, hogy hírverést kapjon a sportág.



A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskolában leshettek be az öttusa két számába a tanulók Fotó: Lang Róbert

Ellátogatott a somogyi megyeszékhelyre Belák János utánpótlás szövetségi kapitány is. Bár Kaposváron – legalábbis egyelőre – még „hiánycikk” az öttusa, mégis bátran tudunk ajánlani olyan embert, akinek érdemes követni a példáját. A most 38 éves, Kaposváron született Gyenesei Leila ott volt 2006-ban a torinói téli, majd rá két évre a pekingi nyári olimpiai játékokon is. A legnagyobb sikerét öttusában érte el, amikor 2008-ban a Budapesten rendezett világbajnokságon váltóban aranyérmes lett, az egyéni versenyben pedig a hatodik helyet szerezte meg. A mai napig nem szakadt el a sportágtól, jelenleg a nemzetközi szövetségnek is dolgozik.