A hazai évzáró nem sikerült a tervek szerint kaposvári oldalról, hiszen a Majos egy pontot elrabolt a Rákóczi Stadionból, így Székely Tibor tanítványai mindent elkövettek annak érdekében, hogy Pécsről három ponttal térjenek haza. A találkozó első perceiben a zöld-fehérek rengeteget birtokolták a labdát, s főként a széleken vezettek ígéretes támadásokat, viszont ezekből csak egy ziccert alakítottak ki az első negyed órában, mely végén Balla Kevin két méterről mellé perdített. A folytatásban kényelmes ritmust vett fel a helyenként óriási széllökések kísérte találkozó, melynek derekán Mayer Millán szabadrúgása jelentett némi izgalmat, de ezt, valamit a kipattanó utáni, közeli Böndi Ádám próbálkozást is védte Varga Dániel. A pécsiek fokozatosan jöttek ki a szorításból, s a kontráik, illetve a pontrúgásaik egyre több veszélyt jelentettek, s kis híján a vezetést is megszerezték, de Horváth Marcell ziccerben csak a bal kapufát találta telibe, illetve Mikler Dánielnek is több nagy védést be kellett mutatnia, mégis a vendégek tehették volna fel a pontot az i-re a szünet előtt, de Mayer Milán kevéssel mellé a kapu mellé gurított, mintegy tizenöt méterről.

Küzdelmes mérkőzésen nyert a Rákóczi FC

Fotó: Klein Péter Nándor

A fordulást követően is inkább a pécsiek előtt alakultak ki lehetőségek, a kaposváriak hiába akarták, nem tudtak dominálni, s csak Mikler Dánielnek köszönhetően nem kerültek hátrányba. Székely Tibor, a Rákóczi vezetőedzője érezte, hogy bele kell nyúlnia a mérkőzésbe, s ezt jó érzékkel tette meg, hiszen Zoltán Rafael és Szabó Milán pályára küldésével sokkal élénkebbé vált a somogyiak támadójátéka. Igaz, a következő óriási lehetőség is a PEAC előtt adódott, de Lengyel Szabolcs ziccerét is védte Mikler Dániel.

Egy pillanatra sem adta fel a Rákóczi FC

Fotó: Klein Péter Nándor

A mérkőzés utolsó tíz percében minden erejét mozgósította a gólért a Kaposvár, de úgy tűnt, hogy sehogy sem akar megszületni a mindent eldöntő találat. Az utolsó pillanatokban viszont a Szederkényi Ádám négy méterről bevette a PEAC kapuját (0–1), s ezzel a góllal, ha nehezen is, de megnyerte az évzárót a Rákóczi FC, amely így a negyedik helyen telelhet.

NB III. Dél-Nyugati csoport, 17. forduló