Az őszi idényben bravúrosan szerepelt, így a harmadik helyen végzett a Kaposvári Rákóczi FC, amely szeretett volna szépen búcsúzni a közönségétől. A Majos SE elleni találkozó volt ugyanis a somogyi zöld-fehérek utolsó hazai tétmérkőzése ebben a naptári évben, amely két jubileumot is tartogatott: Mikler Dániel az 50., míg Mayer Milán a 100. bajnokiján lépett pályára Rákóczi mezben.

Mikler Dániel 50. alkalommal őrizte a Rákóczi FC kapuját bajnokin

Fotó: Lang Róbert

A találkozót a hazaiak esélyeshez méltón kezdték, Babinszky Bence zúgó kapufája már a második percben óriási veszélyt jelentett a vendégek kapujára: Ezt követően bár kijött pár percre a szorításból a Majos, s voltak is ígéretes lehetőségei Varga Balázs csapatának, viszont a folytatásban a kaposváriak akarata érvényesült, viszont hiába birtokolták sokat a labdát, s alakítottak ki több ígéretes lehetőséget is, a szünetig nem tudták feltörni a majosi falat.

Alessio Mazzonetto rengeteg labdát szerzett Fotó: Lang Róbert

A fordulást követően szerkezetet váltott és újabb csatárt, Nicoló Mazzonettot is pályára küldte Székely Tibor, a Rákóczi mestere, akinek gyorsan bejött a húzása, hiszen négy perc telt el a második játékrészből, mikor Balogh Ákos passza után Mayer Milán lőtt a jobb alsóba (1–0). A következő lehetőség is a Rákóczi előtt adódott, Szederkényi Ádám közeli fejesét viszont védte Budzsáklia Benett, így nem tudta megduplázni előnyét a Kaposvár, amit két perc múlva igencsak bánhattak, mivel Balogh Ádám tizenhat méteres lövése utat talált a hazai kapu jobb oldalába (1–1). A gyors gólváltás felpörgette a mérkőzést, melyen mind a két fél nagy erőket mozgatott meg a győzelemért, azonban hiába, hiszen akárcsak az őszi nyitófordulóban, ezúttal is egy-egyes döntetlennel ért véget a mérkőzés.