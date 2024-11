A fővárosi műegyetemistáknak eddig hét Extraliga-fellépésük volt, amelyből hatot behúztak. Egyedül csak a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn ellen maradtak alul négy játszmás összecsapáson, amely a mezőnyt vezeti; egyetlen szettel jobb a játszmaarányuk, mint a Fino Kaposváré.

Amit a csapatukról tudni kell: a nyáron átigazolt hozzájuk a másik fővárosi csapattól, a Pénzügyőrtől Kiss Dániel, akit mindjárt meg is választottak csapatkapitánynak. Rajta kívül még Tamási Dávid Marcell volt korosztályos válogatott; ketten együtt kereken 20 alkalommal szerepelhettek válogatott szerelésben. Két remek külföldi légióst tudhatnak a soraikban a kubai Antonio Altunaga Saroza Raico és a bolgár Mihajlo Sztankovics személyében. Előbbi már az előző szezonban is a MAFC-ot erősítette, míg utóbbi idén nyáron érkezett. A liberójuk, Lassu Ádám Kaposváron kezdett röplabdázni, s az edzőjüknek, Pápai Péternek is a somogyi megyeszékhelyen indult a röplabdás pályafutása, majd később visszatért a Fino Kaposvár csapatához. A Fino alakulatának a célja hazai pályán egyértelműen a győzelem, lehetőleg játszmaveszteség nélkül. A végelszámolásnál ugyanis sokba kerülhet egy-egy elhullajtott szett.