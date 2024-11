A 200 méteres férfi pillangóúszás döntőjével vette kezdetét a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában rendezett XX. Rövidpályás Országos Bajnokág második napjának esti programsorozata. A számot Márton Richárd, a kaposvári Virth Balázs tanítványai nyerte meg, elég magabiztosan, hiszen két másodperccel előzte meg a második helyen célba érő győri Kochu Antont. A nőknél szintén dobogóra állhatott a Virth-csapat egyik tagja, méghozzá az utolsó rövidpályás országos bajnokságán medencébe ugró Kapás Boglárka, aki csupán két századmásodperccel marad le a Ilyés Laurától és ezzel együtt az aranyéremről. Kapás Boglárka 400 gyorson is rajthoz állt, ahol a harmadik helyen ért célba.

Virth Balázs tanítványa, Kapás Boglárka két éremmel gazdagodott a XX. Rövidpályás Országos Bajnokság második napján

Fotó: Lang Róbert

– Örülök Márton Richárd aranyérmének, illetve az időeredményének is, mivel az olimpiai után egy nagyobb szünetet tartottunk, így egy kicsit későn kezdtük el a felkészülést, emiatt nagyjából három hét mínuszban vagyunk – értékelte versenyzői keddi teljesítményét Virth Balázs, mesteredző. – Kapás Bogi a 200 méter pillangó második felében jól teljesített, ennek, illetve annak is örülök, hogy mind a két számban, délelőtt, illetve délután is színvonalasat úszott. Zombori Gábor és Telegdy Ádám számára könnyebb volt a nap, nekik szerdán vannak a fő számaik.

Folytatásként a 100 méteres hátúszószám következett, melyben a férfiaknál a pécsi Jászó Ádám, míg a nőknél Ugrai Panna ért elsőként célba. Ezt követően érkeztek a sprinterek az 50 méteres gyorsa, melyen végül a siófoki Németh Nándor megelőzve a győriek válogatott kiválósága, Szabó Szebasztián diadalmaskodott, a hölgyeknél pedig holtverseny alakult ki, így a debreceni Senánszky Petra és a győri Pózvai Kiara Viktória is aranyéremmel gazdagodott. A második napon sem maradtunk korosztályos csúcs nélkül, ugyanis 400 gyorson a győri Pápai Olivér 3:45.16-os idővel nyert, amivel aranyérmet szerzett és a 15 éves korosztály új csúcsát is felállította. A nőknél Késely Ajna nyerte a nap leghosszabb versenyszámát, míg Király Flóra, a KASI versenyzője a nyolcadik helyet szerezte meg a magyar sportolók közül.