A házigazda siófokiak szerezték meg a vezetést: a 38. percben Major Szabolcs vette be az Iváncsa kapuját. A második játékrészben aztán percek alatt megfordította az eredményt a vendég Iváncsa KSE. Előbb a 67. percben Törőcsik Péter Tibor, majd két perc elteltével Aradi Csaba volt eredményes. Érdekesség, hogy a két vendéggól szerzője be is „sárgult” a siófoki fellépésen.

A 38. percben a siófoki Major Szabolcs vette be az Iváncsa kapuját. Fotók: Németh András

Az Iváncsa továbbra is maradt a második helyen – két pontnyira vannak az éllovas FC Nagykanizsától –, míg a BFC Siófok a hatodik helyen áll.

Folytatás jövő tavasszal március 2-án, amikor is a Balaton-partiak a fővárosba utaznak az MTK második számú gárdájához.