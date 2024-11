Ismét pályára lépett a magyar válogatott a nemzetközi amatőr labdarúgótornán. A harmadik fordulóban a török Istanbul gárdájával vívtak szoros mérkőzést. A kezdő csapatban somogyi labdarúgók, Laczkó Dávid, a Toponár SE játékosa és a nagyatádi Horvárh Péter is helyetkaptak, a szintén Nagyatádról érkező Markovics Bence pedig a 46. percben csereként állt be a törökök elleni találkozón. Neubauer Martin eltiltás miatt nem vállalhatott szerepet, Laczkó Dávid azonban végig játszotta a mérkőzést.

Fotó: MW A somogyi labdarúgók a magyar amatőr labdarúgó válogatott

Magyarország – Istanbul 2-2



Magyarország: Csutora – Laki, Fiáth, Tar, Szücs (Markovics 46’) – Lehota, Horváth (Udvardi 68’), Bálint (Bodor 46’) – Laczkó, Szentes (Horváth D. 85’), Ulrich, Vezetőedző: Nagy Gábor.

Gólszerzők: Ulrich (13., 39.), ill. Firat (72), Cay (90).

A mérkőzés első félideje egyértelműen a magyar csapaté volt, ezt misem bizonyítja jobban, hogy Ulrich Dávid rögtön a 13. percben megalapozta a hangulatot amikor a török kapuba talált. A 39. perc is magyar gólt hozott és 2 perces hosszabbítás után 2-0-val vonultak szünetre a csapatok.

A második félidő rögtön Horváth Péter sárga lapjával indult, amelyet pár percre, lappal díjazott török szabálytalanság követett. A mérközés kiélezett hangulatát mutatta, hogy a 90. percig további öt sárga lapot osztottak ki.

Fotó: MW Neubauer Martin és Laczkó Dávid, a Toponár SE játékosai a címeres mezben

A felfokozott hangulatban a török csapatnak sikerült a szépítés, a 72. percben Firat alakította az állást (2-1). Nem dőlt hátra a magyar gárda, több próbálkozás is mutatta, hogy nem engednék egálra a mérkőzést. Laczkó Dávid is próbált gólt szerezni a harmadik nemzetközi mérkőzésén is, ám végül nem sikerült hálóba találni. Nem úgy, mint az Istanbul támadó középpályásnak, Cay-nek, aki az idegőrlő 90. percben talált be a magyar kapuba, döntetlenre alakítva a végeredményt.

A mérkőzés után Neubauer Martin összegezte a nemzetközi szereplést:" – A felkészülés kezdete óta nagyon jól éreztem magam, nagyon befogadó volt a közeg így könnyű volt a beilleszkedés és úgy érzem nagy barátságok alakultak ki" – emelte ki a Toponár SE játékosa.