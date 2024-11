A somogyi első helyért küzdő és bajnoki címvédő Nagyatád fölényesen verte a Barcsot, a Balatonlelle pedig a Kaposmérőt: az atádi Juhász Ákos és a lellei Orsós Tamás Gábor is egyaránt háromszor vette be az ellen kapuját. Ráadásul a Balatonlelle már a 20. percben megfogyatkozott kiállítás miatt, de így is magabiztosan 5–1-re tudtak nyerni. A Marcali egyetlen gól különbséggel múlta felül a sereghajtó Balatonkeresztúrt – az előző szezonban és egy évvel korábban is gólkirály, a sokáig sérült Bradics Tamás 20 percet kapott a Keresztúr ellen –, míg a Kadarkút Csurgón gyűjtötte be a három bajnoki pontot. Utóbbi találkozó krónikájához tartozik, hogy a házigazda csurgóiaknak csak két cseréjük volt, a Kadarkút pedig az utolsó percekre megfogyatkozott kiállítás miatt.

A somogyi bajnokságban a Lelle magabiztasn verte a Mérőt. Fotó: Németh Levente

Az előrehozott tavaszi nyitóforduló szombati eredményei

Nagyatád–Barcs 7–1 (2–1)

Nagyatád. Vezette: Németh D.

Nagyatád: Somogyi P. (Kozma G. 81.) – Kollár D., Tratnyek D., Galamb D. (Kovács Krisztián 72.), Horváth P. (Kovács Kristóf 63.), Fazekas Á., Koósz Á. (Csikós Á. 72.), Pákai G. (N. Vrban 70.), Dekanics M. (Horváth M. 81.), Juhász Á. Horváth F. (Markovics B. 67.). Edző: Papp Zoltán.

Barcs: Tatai L. – Horváth M., Mangult N., Androsics A. (Orsós I. 66.), Orsós Sz., Tompa I., Schenker T., Horváth L., Gyaja B., Kocsis P. (Lantos Z. 72.), Niklai P. (Beluzic M. 72.). Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Dekanics M. (a 4. percben – 11-esből), Pákai G. (a 21. percben), Juhász Á. 3 (az 55. percben, a 69. percben és a 83. percben), Fazekas Á. (a 65. percben), Markovics B. (a 78. percben), illetve Tompa I. (a 32. percben – 11-esből).

Balatonlelle–Kaposmérő 4–1 (1–0)

Balatonlelle. Vezette: Perák A.

Balatonlelle: Bonnyai M. – Józsa Á. (Barczi L. 75.), Kelemen K., Fazekas Á., Hrabovszki Z., Körmendy K., Orsós T., Borbély Á., Németh J. (Kovács K. 69.), Sipaki P., Posza K. Edző: Hegedűs Gyula.

Kaposmérő: Szücs B. – Balogh R., Szépes M., Magyar P. (Tabi T. 79.), Csatos B., Iványi B., Nagyhegyesi N. (Cséplő B. 72.), Kántor P. (Berta P. 81.), Fábián B., Kuckó M., Laki-Molnár O. (Begovácz A. 89.). Edző: Prucsi Miklós.