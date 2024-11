– Az 1500 méteres női gyors hihetetlen izgalmakat hozott: Jackl Vivien és Késely Ajna egyszerre csapott a célba, ami elég ritka ilyen távon, főleg 25 méteres medencében.

– Mondtam nekik viccesen, hogy ez egy bajnokság, döntsék el, ússzák újra! Jó volt látni egy ilyen ütközetet, két nem akármilyen női versenyzőtől, hiszen Ajna ebben az évben Európa-bajnokságot nyert 400 gyorson, Vivien pedig 1500 méteren.

– Több nagyszerű, somogyi vonatkozású eredmény is született, de közülük is kiemelkedik a siófoki Németh Nándor, aki egyéniben három érmet is szerzett.

– Nándi világklasszis, nézzük akár az alkatát, akár azt, ahogyan a vízben mozog. Nem véletlen, hogy 2018 óta minden világversenyen döntőbe kerül, ráadásul a királyszámban, 100 méter gyorson. Ő az egyik kedvenc úszóm, hiszen a bármilyen váltóba, bármilyen pozícióba, bármilyen feladatot végre tud hajtani. Már fiatalon is bronzérmes volt Európa-bajnokságon, a világbajnok váltónak is tagja volt, a legutóbbi olimpián éppen negyedik lett, ami szívszorító volt számunkra, de azt az érthetetlen kínai, kiugró eredményt leszámítva a világcsúcstartóval és az olimpiai bajnokkal volt pariban.