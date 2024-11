– A Balatonkeresztúr jelen pillanatban három szerzett ponttal a sereghajtó, így aztán nem hatott meglepetésként a döntése.

– Az az igazság, hogy Balatonkeresztúr egy kicsi apró szigetet képez a somogyi labdarúgó-térképen – kezdte Szilágyi Csaba, a Balatonkeresztúr SK (volt) edzője. – Tisztában vagyunk vele és jól tudjuk, hogy a legtöbb helyen fizetnek a játékokoknak. Nálunk nincs sem pénz, sem pedig boríték.

– Nem is sejtette, hogy milyen körülmények várják majd Balatonkeresztúron?

– Amikor kezdődött a nyári alapozás, meglepve tapasztaltam, hogy csak három vagy négy játékos van ott az edzésen. Azt mondták, a többiek a balatoni nyárban dolgoznak. De később sem változott a helyzet. Általában rendre hatan vagy heten jártak az edzésekre, zömében idősebb labdarúgók. Előttük mindenképpen kalapot emelek, mert hozzám hasonlóan mindenféle ellenszolgáltatás nélkül játszottak, a foci szeretete hajtotta őket előre. A többiek anélkül léptek pályára bajnokin, hogy abszolút semmit nem edzettek... De volt például olyan mérkőzésünk is, amelyre kilencen jöttek el. Hogy lehet így csapatot építeni? A Tab elleni fellépésre, pontosabban annak a félidejére telt be nálam a pohár.

– Kapus poszton is komoly gondjaik adódtak.

– Ne is mondja... Leigazoltuk Balatonlelléről Posza Zsolt Lászlót, de vele csak néha találkoztam. Több bajnokin is kényszermegoldásként az amúgy bal bekk Bartha Milán vigyázott a kapunkra, aki egyébként Budapesten él és dolgozik, s a meccsekre utazik el hozzánk.

– Hogyan tovább?

– Az biztos, hogy a labdarúgásnak végleg hátat fordítok. Van Siófokon egy kertészetem, szerencsére az bőven ad munkát és elfoglaltságot.

Balatonkeresztúron házon belül oldották meg az edzőkérdést – legalábbis a visszalévő őszi fordulókra. A klub elnöke és korábbi játékosedzője, az edzői pírokkal rendelkező 40 éves dr. Gelencsér András veszi (ismét) át a keresztúri csapat irányítását.