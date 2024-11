Nem vár könnyű hét a Kaposvári VK számára, ugyanis szerdán Szolnokon, míg a szombaton a fővárosban, BVSC-Zugló ellen szólítják majd medencébe a somogyiakat, akik jelenleg a tizedik helyet foglalják el a tabellán. Soron következő ellenfelük, a Szolnoki Dózsa Praktiker ezzel szemben harmadik, ráadásul még hibátlan, hiszen az Eger, a Szeged, a Honvéd, az OSC és a Miskolc elleni meccsét is behúzta a kaposvári nevelésű Kakstedter Bendegúzt is a soraiban tudó együttes, amely nemzetközi porondon is érdekelt, hiszen az Eurokupa csoportkörében is szerepel.

Meglepetést okozna Szolnokok a Surányi László irányította Kaposvári VK

Fotó: Muzslay Péter

Már nyert Szolnokon a Kaposvári VK

– Három pontért utazunk, ennek a szellemében készültünk az elmúlt napokban – mondta Aranyi Attila, a Kaposvári VK játékosa. – Fizikálisan rendben vagyunk, a taktikai dolgokon is csiszoltunk, így remek állapotban utazunk Szolnokra, ahol szeretnénk meglepetést okozni.

Az előző idényben a Szolnokon elért bravúrjának is köszönhetően jutott a felsőházba a Kaposvári VK, amely számára ezúttal is fontos lenne a pontszerzés, hiszen ez az elmúlt öt forduló során csak egyszer, az újonc DVSE ellen jött csak össze Surányi László tanítványai számára.