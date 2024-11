Ripli Benedek már a legelső alkalmakkor tudta, hogy a teke nem csak hobbi lesz számára.

A teke már az első alkalommal komolyan érdekelte Ripli Benedeket

Fotó: Muzslay Péter

– Hogyan jött a teke az életébe?

– Először édesapám révén találkoztam ezzel a sportággal, ő is játszott korábban. Később az iskola 7. osztályában, testnevelésóra keretében kezdtem játszani. Ezek után Kálny Krisztián – aki később az edzőm lett – adott egy szórólapot, és felhívta a figyelmemet, hogy lehetne komolyabban folytatni.

– Sokan hobbiként találkoznak csak a tekével. Mi volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy ez egy hobbinál komolyabb sport lesz az életében?

– Már a legelső alkalmakkor, általános iskolában nagyon megtetszett. Én már akkor is éreztem, hogy komolyabban szeretnék ezzel foglalkozni.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó legyen ebben a sportágban?

– Iszonyatosan sok türelem kell hozzá, a figyelem és a koncentráció is nagyon fontos. Nyilván fizikailag is topon kell lenni.

– A sport hozott pluszt az élete egyéb területén is?

– Sokkal jobban megy a koncentrálás az iskolában is. A sikerélmény is sokat ad. Megnyugtató, amikor egy jó gurítást hozok össze, és „dől minden”.

– Említette, hogy édesapja révén találkozott először a tekével. Ő mit szólt, hogy ön is ezt az utat választotta?

– Nagyon tetszett neki, hogy én is a tekét választottam. Édesapám még születésem előtt amatőr szinten tekézett. Mikor én elkezdtem játszani, ő is újra felfedezte ezt a sportot, ami neki is sokat jelent, és persze büszke is rám.

– Mit szólnak a kortársak ahhoz, hogy tekézik?

– Csak kívülállóként látják, azt gondolják, hogy ez könnyű, pedig ez nem így van. Ha a pályán vagyunk és amikor 120 golyót elgurítunk, az elég kemény.

– Sosem késő ezt a sportot elkezdeni?

– Sosem késő szerintem. Megvannak a különböző kategóriák, amiben igenis nagyon szép sikereket lehet elérni. Nem mellesleg a csapatjáték nagy élmény is egyben.

– Volt emlékezetes versenye?

– Igen. Az egyéni Ifjúsági Országos Bajnokság Szegeden, illetve az előtte lévő selejtezők. Ott akkor 530 körüli eredményt értem el, aminek akkor is nagyon örültem, de azóta sikerült sokat fejlődni. Az a verseny emlékezetes marad.