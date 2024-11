Néhány éve még a Bp. Pénzügyőr SE csapata volt a főszereplő a magyar férfi röplabdasportban; egymás után nyerték a bajnoki címeket és a kupát. 2023-ban aztán változott a képlet: ekkor már ismét a Fino Kaposvár volt a bajnok. A Pénzügyőr az elmúlt időszakban au atomjaira hullott szét. Az egykori fővárosi aranycsapatból talán csak egyedül a korábban a somogyi megyeszékhelyen is megfordult 71 szeres válogatott, a már 38 életévét is betöltött, s így rangidősnek számító Kovács Zoltán maradt. Távozott a mesterük is: a sok sikert megélt Jókay Zoltán ma már az NB I.-es Bp. Testnevelési Egyetem SE női csapatát vezényli.

Négy forduló után csak a 10. helyen állnak. A bajnoki nyitányok alulmaradtak 3–0-ra Kecskeméten, majd otthon 3–2-re a Debreceni EAC-tól. A folytatásban a Bp. Testnevelési Egyetem SE csapatát verték magabiztosan három játszmás mérkőzésen, utána pedig – szintén hazai pályán – a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika alakulatától kaptak ki 3–1-re.

A Pénzügyőr négy külföldi légiót vonultat fel Iglesias Hechavarria Yonni Jesus, Matus Lemus Lázaro Martin, Ray Jared Alekszander és Ibar Menéndez Reynier személyében. Az új mester, Nacsa Gábor Gergő – aki egykoron szintén játszott kaposvári színekben – további hat korosztályos válogatottal számolhat. Tóth Kristóf, Székely Péter Trevisz, Szalai Kristóf József, Kövessy Kristóf, Németh Áron és Mihálovits Péter Marcell összesen 67 alkalommal ölthette magára az utánpótlás válogatott szerelését.

Az biztos, hogy ennél lényegesen többre képes a Pénzügyőr. Mindettől függetlenül szombaton 17 órakor a Kaposvár Arénában egy újabb magabiztos győzelmet vár csapatától a Fino Kaposvár lelkes szurkolótábora.