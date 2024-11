A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Toponár SE kiválósága, Laczkó Dávid a San Marino ellei (lentebb linkelve) bombagólja után a szlován amatő válogatottnak megfelelő Ljubljana hálóját is bevette. Már az első percben megrezgette a hálót, így jól indult a találkozó, sőt 2–0-ra is vezetett a magyar nemzeti csapat, mely a hajrában nem tudta megőrizni előnyét és végül 2–2-es döntetlent játszott. Laczkó Dávid mellett csapattársa Neubauer Attila és a nagyatádi Markovics Bence is kezdő volt a Ljubljana ellen.

Két gól a magyar amatőr válogatottban

Magyarország (am.)–Ljubljana 2–2 (2–0)

Nemzetközi amatőr labdarúgótorna, 2. forduló. San Marino.

Magyarország: Szabó B. – Neubauer (Ulrich, 90.), Kelemen, Tar, Szücs B. – Markovics, Lehota (Fiáth, 46.) – Laczkó (Laki, 68.), Bálint, Horváth P. (Udvardi, 80.) – Szentes (Bodor, a szünetben). Vezetőedző: Nagy Gábor.

Gólszerzők: Laczkó (1.), Szentes (17.), illetve Brus (73.), Veiss (85.).

Kedden 11.00 órakor a török Isztambul ellen zárja az UEFA Régiók-kupája San Marinó-i csoportjának küzdelmeit a magyar amatőr labdarúgó-válogatott. Nagy Gábor kinevezett szövetségi edző együttese az első körben a házigazdától 3–2-es vereséget szenvedett, majd a szlovén Ljubljana ellen 2–2-es döntetlen ért el, így egy ponttal várhatja a záró játéknapot.

A 3. fordulóban

Kedd | 11.00 óra Magyarország – Isztambul (török)

Kedd | 14.30 óra Ljubljana (szlovén) – San Marino

A csoport állása

1. San Marino - 6 pont (5:2)

2. Isztambul - 3 pont (1–2)

3. Magyarország - 1 pont (4–5)

4. Ljubljana - 1 pont (2–3)