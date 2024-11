Az Investment Közutasok Kaposvári TK I. mérlege négy győzelem és egy vereség, hiszen két mérkőzéssel kevesebbet játszottak az idei szezonban, mivel a Zalaegerszegi TK és a Szank OBSE elleni mérkőzés elmaradt.Újra hozta az elvárásokat a kaposvári gárda, bár a Szuperligában nincs könnyű mérkőzés.

Újra remekelt Farkas Sándor

Fotó: MW

A nehézségek ellenére remekül teljesített a csapat, Farkas Sándor pedig kiemelkedő teljesítménnyel a pályacsúcsot is megközelítette, így Horváth László, az Investment Közutasok Kaposvári TK I. vezetőedzője is elégedett a hétvégi szerepléssel.

Újra a legjobb formában az Investment csapata

– Az előző fordulónk elmaradt sérülések miatt, így kérdőjeles volt, hogy milyen teljesítményt tud nyújtani a csapat, de meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Volt egészen extra eredmény is, Farkas Sándor remekelt, de összességében is egész jól játszott és jó eredményt ért el mindenki – emelte ki Horváth László, aki a nemzetközi szereplésről is beszélt. – A sérüléses problémák már ott kint jelentkeztek, emiatt is maradt el a soron következő fordulónk. A kint elért eredményből tanultunk. Megyünk tovább előre és próbálunk olyan eredményeket elérni, hogy majd jövőre esetleg javítsunk a nemzetközi szereplésen – hangsúlyozta a vezetőedző.

Az eddigi szereplés kapcsán Horváth László szintén elégedett a csapat teljesítményével. – Egy vesztes mérkőzésünk van, ott lehet egy kis hiányérzet, de az sem a vereség miatt, hanem ahogy játszottunk. Ott volt egy kicsit gyengébb teljesítmény, de ez belecsúszik minden sportágba. Ezen kell túllépni és akkor nincs nagy gond. Összességében azt gondolom, hogy a csapattal hozzuk az elvárt eredményeket.