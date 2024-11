Újabb nehéz, idegenbeli összecsapás vár a kaposváriakra, akik az elmúlt hét forduló során csak az újonc Debrecen ellen tudtak győzni. A pontszerzés ezúttal is bravúrkategóriába tartozna, hiszen a Vasas pont ellentétes utat járt be: azaz az angyalföldiek eddig hatszor nyertek, egyszer kaptak ki, aminek köszönhetően a dobogó alsó fokán állva várják Surányi László csapatát, amely jelenleg a 12. pozíciót foglalja el.

Surányi Lászlónak, a Kaposvári VK vezetőedzőjének nehéz dolga van, mivel sokan küzdenek betegséggel

Fotó: Muzslay Péter

– Nem vagyunk könnyű sorozatban, nehéz meccseken vagyunk túl és a Vasas elleni sem lesz könnyű – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Sajnos elért minket egy betegséghullám, melynek következtében négy játékos is kidőlt a sorból. Ideiglenesen fiatalokkal töltöttük fel a keretet, mivel, ha vissza is térnek betegek, nem biztos, hogy alkalmasak lesznek a játékra. Nem feltartott kézzel ugrunk medencébe, de nem vagyunk könnyű helyzetben, viszont azt gondolom, hogy nekünk nem a Vasas ellen, hanem a következő fordulókban kell nyernünk. Fizikálisan jó állapotban van a csapat, de van min csiszolni, főleg a védekezésben. A kapusoktól is többet várok, sokat beszélgettem velük erről, így azt gondolom, hamarosan készen állnak arra, hogy jó teljesítményt nyújtsanak.