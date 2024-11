Már a verseny előtti napokban kitették a teltház táblát a szervezők, ugyanis gyorsan összejött a maximális 64 fős létszám.

– Valóban, gyorsan beteltek a férőhelyek, azonban páran visszaléptek, így végül 59 dartsos érkezett, akik nyolc csoportban küzdöttek a főtábláért – mondta Donmayer Zoltán, a Kaposvári Vikingek Darts Club elnöke. – A csoport első, illetve második helyezettjei egyenes ágon jutottak a legjobb 32 közé, míg ezért a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik helyezetteknek meg kellett küzdeniük. Az egyenes kieséses szakaszban háromra emeltük a győzelemhez szükséges legek számát, míg az éremcsatákban ötre.

Újabb remek versenyt rendezett a Kaposvári Vikingek DC Fotó: Muzslay Péter

A Kaposvári Vikingek versenyére Pécsről, Sármellékről, Darányból, Taszárról és Keszthelyről is érkeztek versenyzők, hogy egy remekül szervezett viadalon vegyenek részt.

– Folyamatosan fejlődünk, beszereztünk egy új hangrendszer is, ami amellett, hogy az eredmények bemondását könnyebbé teszi és emellett a hangulatot is növeli – tette hozzá Donmayer Zoltán.

A döntő kiélezett csatát hozott Epstein Stephan, a helyi klub játékosa, illetve az MDC Pécs dartosa, Holger Kremhöller között.

– Stephan már 4–1-re is vezetett, ám Holger egyenlített, viszont a döntő leget a kaposvári fiú bírta jobban, így ő lett a verseny győztese – folytatta Donmayer Zoltán. – A bronzmeccset a darányi Kisgéczi Károly nyerte 5–2 arányban, klubtagunkkal, Simon Tamással szemben. Kiemelném még a kaposvári Taubert Lilien játékát, aki egészen a negyeddöntőig menetelt és csak a későbbi bronzérmestől kapott ki egy döntő leges mérkőzésen.